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Как отказаться от соли?
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Как отказаться от соли? 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сразу оговоримся: как и во всем, что касается здорового питания, здесь важно обойтись без перегибов — дефицит соли может оказаться для организма критичным. Благо есть вполне себе четко прописанная норма — пятнадцать граммов в сутки. Большее количество однозначно приведет к проблемам с сердечно-сосудистой системой и, кроме того, стремительному набору веса. И если вы чувствуете, что перебарщиваете (но при этом никак не можете встать на путь истинный), попробуйте прислушаться к советам диетологов.
Правило номер один — никаких резких движений. Раньше солили все подряд, а теперь в ужасе перестали? Эта стратегия обречена на провал: любая еда будет казаться пресной (даже если на самом деле это не так). Все нужно делать постепенно: день за днем начинайте заменять соль на другие натуральные усилители вкуса — лимонный ок или чеснок, например.
Изучите список продуктов, которые содержат соль. А он огромен — даже если вы об этом не догадывались (да что уж там: она даже входит в состав некоторых обезболивающих!). Зерновые, хлеб, мясо — хлористый натрий присутствует везде, потому наивно полагать, что достаточно просто перестать покупать соль.
Хотя бы на первых порах ограничьте походы в рестораны. Если без выходов в свет никак не обойтись, правильно выбирайте блюда: постарайтесь избегать соусов и соленых закусок. Как только вкусовые рецепторы привыкнут к пище, которая раньше казалась пресной, очень многие привычные продукты станут для вас слишком солеными — гарантируем!
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