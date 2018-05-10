Из чего приготовить смузи?

Здоровое питание стало настолько популярно и востребовано, что приглашение выпить по бокалу смузи звучит так же непринужденно, как раньше звучало приглашение выпить по чашке чая или кофе. Смузи готовят и пьют спортсмены, телезвезды, диетологи разрабатывают диеты на основе смузи, в меню каждого приличного ресторана и бара будет присутствовать этот коктейль. Чем обусловлена популярность смузи, почему про него все говорят и пишут?

Мы называем смузи напиток, который готовится из цельных овощей, фруктов и ягод, это сок с измельченной мякотью плодов. Смузи намного полезнее свежевыжатого сока, ведь он включает в себя мякоть, то есть клетчатку, а также кожицу плодов. Приготовленные таким образом овощи и фрукты передают организму полностью все витамины и полезные вещества.

Этот густой напиток не является десертом, это полноценное блюдо в рационе, построенного на принципах здорового питания.

Смузи полезен не только для тех, кто занимается спортом, он обрел достойное место в детском и диетическом питании. Правильно подобрав компоненты для смузи, можно добиться такого действия, которое необходимо — ускорение обмена веществ, обретение тонуса и запаса энергии, укрепление иммунитета, избавление от стресса, излечение от авитаминоза. Приготовить смузи не составит труда, рецепты настолько просты, что с ними справится даже ребенок.

Как приготовить смузи?

Базовая часть рецепта смузи проста — овощи, фрукты или ягоды мелко перемалываются в блендере с добавлением льда для получения однородной массы. Любители экспериментов любят вносить изменения, они добавляют в коктейль мороженое, сливки и даже печенье. Частью смузи может стать все, что можно засунуть в блендер, но по-настоящему полезные рецепты состоят только из перечисленных ниже компонентов.

Ягоды и фрукты

Подойдут любые фрукты, которые можно перемолоть в однородное пюре, это бананы и цитрусовые фрукты, нектарины, абрикосы и персики, манго и киви, арбуз и дыня. Смузи можно приготовить даже на основе яблок и груш, но эти плотные продукты нужно измельчать небольшими порциями. Такой же широкий выбор открывается в области ягод, подойдет любая разновидность, полезными будут не только свежие, но и замороженные ягоды, что делает смузи доступным круглый год.

Овощи и зелень

Вкус овощного смузи не так привлекателен, как у фруктового, но если к нему привыкнуть, то он станет одним из любимых блюд. Овощные смузи обладают низким гликемическим индексом, и в этом их преимущество перед фруктовыми смузи, их употребление способствует очищению организма, что делает овощной коктейль лучшим блюдом для содействия похудению. В смузи добавляют любые овощи на свой вкус — помидоры, огурцы, болгарский перец и другие, выборе зелени тоже не ограничен — укроп, базилик, мята и другие разновидности. Такие растения, как сельдерей, можно использовать целиком, как стебли, так и зелень. Солить овощной смузи не рекомендуется, вместо соли можно добавить измельченную морскую капусту, с ней коктейль станет более полезным и вкусным.

Натуральные добавки

Для усиления полезных свойств и вкусовых качеств смузи можно использовать молоко, не только коровье, но и растительное — соевое или кокосовое. В роли отличного добавления выступают кисломолочные продукты — кефир, творог или йогурт. Также в коктейль можно добавить орехи и полезные семечки, цельные кукурузные и овсяные хлопья. Сиропы или сахар не являются предпочтительными добавками, если есть необходимость подсластить блюдо, то лучше добавить небольшое количество меда.

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