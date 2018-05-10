Ненастоящее сливочное масло нашли в Костромской области

В Костромской области обнаружили фальсифицированное сливочное масло, узнал KOSTROMA.TODAY. Факты подтвердились во время лабораторных исследований.

По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, из 208 отобранных проб масла в этом году в 12 процентах найдены несоответствия требованиям качества и безопасности.

Например, в апреле этого года специалисты обнаружили образец сливочного масла производства Курской области, который не соответствовал по жиро-кислотному составу. Также в нем нашли растительные стерины — растительную версию холестерина.

Производителю выдали предписание о приостановлении действия декларации о соответствии на выпуск сливочного масла. Письмо направлено также в Федеральную службу по аккредитации.