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Ненастоящее сливочное масло нашли в Костромской области
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Ненастоящее сливочное масло нашли в Костромской области 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области обнаружили фальсифицированное сливочное масло, узнал KOSTROMA.TODAY. Факты подтвердились во время лабораторных исследований.
По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, из 208 отобранных проб масла в этом году в 12 процентах найдены несоответствия требованиям качества и безопасности.
Например, в апреле этого года специалисты обнаружили образец сливочного масла производства Курской области, который не соответствовал по жиро-кислотному составу. Также в нем нашли растительные стерины — растительную версию холестерина.
Производителю выдали предписание о приостановлении действия декларации о соответствии на выпуск сливочного масла. Письмо направлено также в Федеральную службу по аккредитации.
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