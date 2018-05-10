Ещё
Ученые ответили, кому вредны здоровые продукты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые ответили, кому вредны здоровые продукты 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Даже полезные в целом продукты могут провоцировать негативные реакции в организме в ответ на их употребление при наличии хронических недугов. Медики порекомендовали избегать продуктов, богатых калием, людям с хроническими болезнями почек, передает Medical News Today. К продуктам, которые отличаются высоким содержанием калия, относятся и такие полезные, как орехи, бобовые, картофель, бананы, большинство молочных продуктов, авокадо, цельнозерновые продукты, шпинат, дыня, томаты, овощные соки. Среди других продуктов, в которых много этого минерала, — соленья обработанные мясные продукты, фастфуд
«Людям с нездоровыми почками ограничивать потребление этих продуктов нужно, поскольку их почки не могут переработать калий должным образом. Это провоцирует его накопление в крови, что небезопасно, если учесть, что многие почечные препараты повышают уровень калия», — пояснили эксперты.
При чрезмерно высоком содержании калия в крови могут возникать аритмия и мышечные спазмы. Тем, кто страдает от хронических почечных недугов, ученые советуют предпочитать продукты с относительно низким содержанием калия — это яблоки, ягоды, виноград, ананасы, арбузы, спаржа, брокколи, морковь, капуста, огурцы. Также данной категории пациентов показаны к употреблению белый рис, лапша, хлеб, цуккини. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были выбраны 9 самых полезных продуктов в деле оздоровления сердца.
МедикФорум: последние новости
Ученые развеяли главный миф о пользе завтрака Ученые назвали три способа похудеть без диет Врачи опровергли опасность куриных яиц для диабетиков
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду ждать, пока этот брак развалится!»2
Голые и смешные: экстремальные наряды в Каннах8
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников34
Названы песни, которые слушают психопаты4
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
00:35
Алсу: от Лолиты до многодетной матери
Звёзды
01:00
Бузова пожаловалась на женские проблемы
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение