Ученые ответили, кому вредны здоровые продукты

Даже полезные в целом продукты могут провоцировать негативные реакции в организме в ответ на их употребление при наличии хронических недугов. Медики порекомендовали избегать продуктов, богатых калием, людям с хроническими болезнями почек, передает Medical News Today. К продуктам, которые отличаются высоким содержанием калия, относятся и такие полезные, как орехи, бобовые, картофель, бананы, большинство молочных продуктов, авокадо, цельнозерновые продукты, шпинат, дыня, томаты, овощные соки. Среди других продуктов, в которых много этого минерала, — соленья обработанные мясные продукты, фастфуд

«Людям с нездоровыми почками ограничивать потребление этих продуктов нужно, поскольку их почки не могут переработать калий должным образом. Это провоцирует его накопление в крови, что небезопасно, если учесть, что многие почечные препараты повышают уровень калия», — пояснили эксперты.

При чрезмерно высоком содержании калия в крови могут возникать аритмия и мышечные спазмы. Тем, кто страдает от хронических почечных недугов, ученые советуют предпочитать продукты с относительно низким содержанием калия — это яблоки, ягоды, виноград, ананасы, арбузы, спаржа, брокколи, морковь, капуста, огурцы. Также данной категории пациентов показаны к употреблению белый рис, лапша, хлеб, цуккини. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были выбраны 9 самых полезных продуктов в деле оздоровления сердца.