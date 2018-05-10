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Диетологи: вишневый сок поможет похудеть
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Диетологи: вишневый сок поможет похудеть 

МедикФорум 50 минут назад
Фото: МедикФорум
Американские диетологи констатировали, что одним из лучших для похудения напитков является вишневый сок. Вишневый сок — наиболее полезный для человеческого организма продукт: он не только способствует похудению, но и положительно влияет на общее состояние за счет богатого витаминного состава. К такому заключению пришли научные специалисты из США, исследовавшие свойства сока в испытаниях на грызунах и людях, сообщает «Страна здоровья».
«Вишневый сок содержит много антиоксидантов, способствует избавлению от лишних килограммов и снижению уровня холестерина в крови, что в свою очередь уменьшает риск появления заболеваний сердечно-сосудистой системы. Продукт достаточно эффективен при нарушении сна», — рассказали авторы научного проекта.
Полезные свойства вишневого сока обусловлены его насыщенностью витаминами и минералами: в составе вишни, в частности, присутствуют витамины А, С, В1, В2, РР, а также другие микроэлементы — йод, железо, фосфор и кальций. В проводившихся до этого исследованиях вишневый сок проявлял себя как средство, способное облегчить боли в суставах. Ранее МедикФорум писал о том, что вишневый сок помогает и при гипертонии.
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