Диетологи: вишневый сок поможет похудеть

Американские диетологи констатировали, что одним из лучших для похудения напитков является вишневый сок. Вишневый сок — наиболее полезный для человеческого организма продукт: он не только способствует похудению, но и положительно влияет на общее состояние за счет богатого витаминного состава. К такому заключению пришли научные специалисты из США, исследовавшие свойства сока в испытаниях на грызунах и людях, сообщает «Страна здоровья».

«Вишневый сок содержит много антиоксидантов, способствует избавлению от лишних килограммов и снижению уровня холестерина в крови, что в свою очередь уменьшает риск появления заболеваний сердечно-сосудистой системы. Продукт достаточно эффективен при нарушении сна», — рассказали авторы научного проекта.

Полезные свойства вишневого сока обусловлены его насыщенностью витаминами и минералами: в составе вишни, в частности, присутствуют витамины А, С, В1, В2, РР, а также другие микроэлементы — йод, железо, фосфор и кальций. В проводившихся до этого исследованиях вишневый сок проявлял себя как средство, способное облегчить боли в суставах. Ранее МедикФорум писал о том, что вишневый сок помогает и при гипертонии.