Куриные крылья: 11 рецептов

С наступлением тепла все отправляются на дачи и пикники, и куриные крылья становятся в некотором смысле важнейшим сезонным продуктом. Они вкусны, как бы с ними ни обращались, они быстро и легко готовятся даже в лесу, они недороги, и ими легко накормить большую компанию, и еще их можно есть руками — и даже нужно. Мы выбрали одиннадцать рецептов, в которых крылья украшены маринадами, пропитаны соусами всех мастей и окутаны панировкой, — от классических американских крылышек буффало до куриных крыльев в апельсиновом маринаде, лимонном сиропе, чесночном соусе или в медовой глазури. Главное — готовить сразу много!

Куриные крылья в темном соусе

Маринованные крылья сначала обжариваются на кипящем масле на сковороде, а после варятся в крепком курином бульоне с маринадом в воке. Куриные крылья в темном соусе

Куриные крылья с соленым манго

Этим рецептом с нами поделился Дмитрий Погорелов, когда он был шефом московского ресторана «Юми». Куриные крылья с соленым манго

Крылышки баффало

Классика американской кухни: крылья жарятся на арахисовом масле и подаются с майонезом, смешанным с голубым сыром. По легенде, эти крылья были придуманы в 1964 году на кухне бара «Якорь» в городе Буффало. Крылышки баффало

Куриные крылья чили

Проще некуда: крылья три часа маринуются в смеси из соевого соуса, соуса чили, чеснока и красного стручкового перца, после чего отправляются на 40 минут в духовку. Или на подольше. Куриные крылья «Чили»

Куриные крылья в апельсиновом маринаде

Курица на полчаса погружается в острый маринад из соевого соуса, апельсинового сока, оливкового масла, лука и чеснока, а после этого быстро запекаются в духовке, после чего украшаются апельсиновой цедрой. Постарайтесь не пересушить. Куриные крылья в апельсиновом маринаде

Куриные крылья во фритюре

Маринованные крылья плотно окутываются пряной панировкой, отчего становятся даже не закуской, а серьезным обедом, который даже можно взять в дорогу. Маринадом крылья не испортить — можно держать в холодильнике хоть сутки. Куриные крылья в панировке во фритюре

Куриные крылышки в медовой глазури

Для этого рецепта нужны только мясистые части крыльев, острые пальцы придется отрезать. Сначала крылья готовятся в своем первозданном виде до полуготовности, а после еще немного запекаются в соусе. Куриные крылышки в медовой глазури

Куриные крылья в чесночном соусе

Крылья надо обвалять в чесночной панировочной смеси, а затем запечь в духовке под маринадом, в состав которого также входит чеснок, только уже не сухой, а свежий. Есть советуют со свежим луком. Куриные крылья в чесночном соусе

Куриные крылья с чесноком в томатном соусе

Сначала крылья маринуются в смеси кетчупа и томатной пасты, а затем запекаются в духовке до жизнерадостного темно-оранжевого цвета. Куриные крылышки с чесноком в томатном соусе

Хрустящие куриные крылышки на гриле

Проще некуда: маринад из соевого соуса, хереса, оливкового масла и чеснока — и быстрое запекание при высокой температуре. Все. Хрустящие куриные крылышки на гриле

Куриные крылышки, запеченные в лимонном сиропе

Крылья пропитываются лимонным сиропом, отчего куриная плоть становится еще нежнее, а само блюдо отдаленно напоминает даже десерт. Куриные крылышки, запеченные в лимонном сиропе