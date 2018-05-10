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Куриные крылья: 11 рецептов
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Куриные крылья: 11 рецептов 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
С наступлением тепла все отправляются на дачи и пикники, и куриные крылья становятся в некотором смысле важнейшим сезонным продуктом. Они вкусны, как бы с ними ни обращались, они быстро и легко готовятся даже в лесу, они недороги, и ими легко накормить большую компанию, и еще их можно есть руками — и даже нужно. Мы выбрали одиннадцать рецептов, в которых крылья украшены маринадами, пропитаны соусами всех мастей и окутаны панировкой, — от классических американских крылышек буффало до куриных крыльев в апельсиновом маринаде, лимонном сиропе, чесночном соусе или в медовой глазури. Главное — готовить сразу много!
Куриные крылья в темном соусе
Маринованные крылья сначала обжариваются на кипящем масле на сковороде, а после варятся в крепком курином бульоне с маринадом в воке. Куриные крылья в темном соусе
Куриные крылья с соленым манго
Этим рецептом с нами поделился Дмитрий Погорелов, когда он был шефом московского ресторана «Юми». Куриные крылья с соленым манго
Крылышки баффало
Классика американской кухни: крылья жарятся на арахисовом масле и подаются с майонезом, смешанным с голубым сыром. По легенде, эти крылья были придуманы в 1964 году на кухне бара «Якорь» в городе Буффало. Крылышки баффало
Куриные крылья чили
Проще некуда: крылья три часа маринуются в смеси из соевого соуса, соуса чили, чеснока и красного стручкового перца, после чего отправляются на 40 минут в духовку. Или на подольше. Куриные крылья «Чили»
Куриные крылья в апельсиновом маринаде
Курица на полчаса погружается в острый маринад из соевого соуса, апельсинового сока, оливкового масла, лука и чеснока, а после этого быстро запекаются в духовке, после чего украшаются апельсиновой цедрой. Постарайтесь не пересушить. Куриные крылья в апельсиновом маринаде
Куриные крылья во фритюре
Маринованные крылья плотно окутываются пряной панировкой, отчего становятся даже не закуской, а серьезным обедом, который даже можно взять в дорогу. Маринадом крылья не испортить — можно держать в холодильнике хоть сутки. Куриные крылья в панировке во фритюре
Куриные крылышки в медовой глазури
Для этого рецепта нужны только мясистые части крыльев, острые пальцы придется отрезать. Сначала крылья готовятся в своем первозданном виде до полуготовности, а после еще немного запекаются в соусе. Куриные крылышки в медовой глазури
Куриные крылья в чесночном соусе
Крылья надо обвалять в чесночной панировочной смеси, а затем запечь в духовке под маринадом, в состав которого также входит чеснок, только уже не сухой, а свежий. Есть советуют со свежим луком. Куриные крылья в чесночном соусе
Куриные крылья с чесноком в томатном соусе
Сначала крылья маринуются в смеси кетчупа и томатной пасты, а затем запекаются в духовке до жизнерадостного темно-оранжевого цвета. Куриные крылышки с чесноком в томатном соусе
Хрустящие куриные крылышки на гриле
Проще некуда: маринад из соевого соуса, хереса, оливкового масла и чеснока — и быстрое запекание при высокой температуре. Все. Хрустящие куриные крылышки на гриле
Куриные крылышки, запеченные в лимонном сиропе
Крылья пропитываются лимонным сиропом, отчего куриная плоть становится еще нежнее, а само блюдо отдаленно напоминает даже десерт. Куриные крылышки, запеченные в лимонном сиропе
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