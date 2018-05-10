Кунжутная, фисташковая или манная. Какую халву приготовить дома?

«Сколько не говори „халва“, а во рту слаще не станет» — гласит арабская пословица. Можно ли приготовить любимое лакомство дома и как это сделать — в материале «АиФ-Челябинск».

Три главные составляющие халвы — орехи или семена, мёд или сахар, патока или растительное масло. Конечно, же в магазинной халве вы не найдете дорогих ингредиентов, они часто бывают заменены на более дешевые химические — загустители, подсластители, стабилизаторы, эмульгаторы. Поэтому если вы хотите узнать вкус настоящей халвы, то попробуйте ее приготовить сами.

Изначально исторически халва была ореховой, но для удешевления в советские времена, этот продукт стали делать из семян подсолнечника, освоив промышленный выпуск. Хотя в странах Востока халва по сей день чаще всего делается вручную. Благо, что приготовление халвы у опытных хозяек занимает не более 30 минут.

Халва из подсолнечника

Ингредиенты:

1— 1.5 стакана очищенных семян подсолнечника1 стакан муки50 г сахара100 мл воды50 мл растительного маславанилин по вкусу

Способ приготовления:

Семена подсолнечника необходимо поджарить на сухой сковороде. После этого несколько раз надо пропустить их через мясорубку или измельчить в блендере. Муку, постоянно помешивая, обжарить до золотистого цвета на сухой сковороде. Из указанного количества воды и сахара сварить сироп. Добавить ванилин. Влить растительное масло. Добавить в сироп семена подсолнечника и муку. Перемешать до однородной массы. Выложить получившуюся смесь в форму, заранее смазанную растительным маслом или устланную пергаментом для выпечки. После этого на несколько часов оставить массу в холодильник для застывания.

Халва из семян подсолнечника со сгущенкой

Ингредиенты:

150 г очищенных семян подсолнечника40 г сахара30-40 г нерафинированного подсолнечного растительного масла25-30 г сгущенного молока

Способ приготовления:

Семечки хорошо прожарить на сухой сковороде на малом огне. Пропустить поджаренные семечки несколько раз через мясорубку или измельчить их в блендере. Добавить в полученную массу сахар, растительное масло, сгущенное молоко. Хорошо все перемешать. Выложить полученную массу на марлю, поставить ее под пресс и отправить все в холодильник на несколько часов.

В правильной халве не должно быть сахарных крупинок на поверхности, которые называют «слезами». Халва должна быть сухой. Её слоисто-волокнистое нутро в идеале слегка крошится. Халва не должна горчить, быть чересчур сладкой и вязнуть на зубах. Хорошее лакомство легкое, воздушное и быстро тает во рту. Остатки шелухи или скорлупы в халве недопустимы. Кроме того, ряд специалистов не советуют давать халву детям из-за кадмия, который попадает в наш организм вместе с семечками и является тяжелым металлом.

Для детей прекрасно пойдут другие варианты этого лакомства.

Халва из фисташек

Ингредиенты:

1.5 стакана фисташек0.5 стакана сахара5 ч.л. растительного масла2 ст. л. молока

Фисташки измельчить в блендере, добавить немного молока и перемешать. Полученную ореховую массу смешать с сахаром и тщательно перемешать. Сливочное масло растопить в сковороде. Выложить ореховую смесь и тушить до загустения. Переложить халву на поверхность, смазанную маслом, разровнять и охладить. Готовую халву нарезать кусочками.

Халва из арахиса

165 г арахиса50 мл подсолнечного масла0.3 стакана сахара100 мл воды10 г ванильного сахара

Поджарить по отдельности арахис и муку. После поджарки с орехов снять шелуху. Муку при обжарке регулярно помешивать, довести до нежно-кремового цвета. Арахис измельчить. Добавить муку и снова измельчить. Вместе соединить сахар, ванилин и воду и довести до кипения. Варить пять минут, в конце добавить растительное масло. Соединить сироп и арахисовую смесь и дать остыть 30 минут.

Халва из кунжута

Очень полезный вариант лакомства. Не секрет, что кунжут считается одним из лидеров по содержанию кальция.

Ингредиенты:

1 стакан кунжута1 стакан пшеничной муки2/3 стакана сахара75 мл молока3-4 ст.л. растительного масла1 ч.л. ванильного сахара

Кунжут поджарить и измельчить в блендере до однородной массы. Обжарить муку до кремового цвета, соединить с измельченным кунжутом. Затем добавляем к массе 3-4 ст.л. растительного масла и разминаем массу ложкой. В отдельной емкости смешиваем воду, сахар, ванильный сахар и молоко. Молоко с сахаром доводим до кипения, не забывая периодически помешивать. После закипания варим около одной минуты, до образования высокой пены. Молочно-сахарный сироп вливаем в кунжутную массу. Все тщательно вымешиваем. На чуть влажную разделочную доску равномерно выкладываем массу. Ширина пласта должна получиться около 1 см. За полчаса пласт должен остыть.

Халва из манки

Ингредиенты:

250 г манной крупы250 г сахара120 г сливочного масла1/2 л молока1 ст. л. ванильного сахара50 г молотых орехов по вкусу

В кастрюле растопить сливочное масло. Всыпать манную крупу и обжаривать до золотистого цвета примерно 5–7 минут, постоянно помешивая. Добавить молотые орехи и обжаривать на медленном огне еще 15–20 минут, пока смесь не приобретет розовато-коричневый оттенок. В отдельной кастрюле разогреть молоко. Добавить сахар, ванильный сахар и довести до кипения, чтобы сахар растворился. Горячее молоко тонкой струйкой влить в манку с орехами и перемешать. Варить 2–3 минуты, помешивая, пока смесь из манки и орехов не впитает все молоко и станет рассыпчатой. Снять халву с огня, закрыть крышкой и остудить при комнатной температуре. В готовую халву также можно добавить орехи и изюм. Подавать десерт лучше с мороженым или взбитыми сливками.

В мире известно великое множество рецептов халвы. В разных странах халву изготавливают практически из любых продуктов — пшеницы, кукурузы, моркови, манки, сладкого картофеля.