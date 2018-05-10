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Ученые выяснили, что некоторые фрукты лучше есть с косточками
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Ученые выяснили, что некоторые фрукты лучше есть с косточками 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Какие из них можно смело разгрызать, а какие — не стоит, рассказала диетолог Маргарита Пашкова.
За весну и лето нам нужно успеть набрать необходимое количество витаминов — они будут служить организму важнейшим источником энергии на протяжении зимы, объясняет Пашкова. Чтобы запастись ими и даже немного омолодиться, некоторые фрукты стоит употреблять вместе с косточками.
Косточки граната, абрикоса, винограда и всех цитрусовых — полезнее всего, уверяет диетолог. Впрочем, увлекаться ими не стоит — все хорошо в меру.
— Косточки и ядра фруктов можно есть, но с осторожностью. Например, ядра абрикоса уничтожают больные клетки и оздоравливают организм, однако в большом количестве могут вызвать аллергию и даже отравление, — рассказывает Пашкова.
От разгрызания вишневых косточек тоже стоит воздержаться — в них содержится яд цианид. Это же касается и персиков. А вот косточки сливы и семечки яблока оказывают положительное влияние на гормональный баланс и весь организм в целом. Например, десять яблочных семечек обеспечат дневную норму йода и положительно повлияют на работу мозга.
— Это не означает, что теперь нужно активно поедать зерна и ядра фруктов. Важно помнить, что норма потребления зависит от веса человека и противопоказаний к фруктам как к аллергенам, — предупреждает диетолог.
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