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Тамбовчан приглашают в «Кукарекино»
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Тамбовчан приглашают в «Кукарекино» 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
В Тамбове во второй раз пройдет гастрономический фестиваль «Кукарекино», сообщила пресс-служба облправительства.
19 мая фестиваль яйца вновь пройдет в Сатинке Сампурского района, где находится самая крупная в области птицефабрика «Степное гнездо». В прошлом году для приготовления яичницы предприятие выделило 2 тысячи яиц.
В «Кукарекино» будут работать несколько площадок: дегустационная, «Ко-ко» и другие. Гостей фестиваля ждут ярмарки, выставки редких пород кур и разнообразные блюда из яиц, выступление «Казачьей вольницы», конкурс частушек и парад колясок в птичьей тематике.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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