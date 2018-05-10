10 стейков с национальным характером

О вкусах не принято спорить, тем более когда дело касается стейков. Одним нравится насыщенный вкус и аромат рибая, другим нежность филе-миньона, а третьи ни на что не променяют выраженный мясной вкус стриплоина. Причем выбор конкретного отруба и способа его термической обработки может быть продиктован не только личными вкусовыми пристрастиями, но и кулинарными традициями региона. Вот 10 видов стейков, которые на протяжении многих лет остаются символами национальной кухни разных стран мира.

— Биф де чоризо, Аргентина —

Традиционный гарнир: картофель фри Соус: чимичурри

По названию может показаться, что это какая-то местная разновидность популярной испанской колбасы. На самом деле, это стейк из поясничной части, который мы знаем как стриплоин. Отруб обладает концентрированным, ярким говяжьим вкусом. Отличительная черта стейка — толстая полоска жира по периметру.

— Бистека алла фиорентина, Италия —

Традиционный гарнир: зеленый салат

Дрессинг: свежевыжатый лимонный сок Флорентийский бифштекс является кулинарной визитной карточкой тосканской кухни. Типичный отруб для фиорентины — портерхаус или ти— бон, но не абы какой, а исключительно бычков породы кьянина. Толщина стейка составляет 5 см. Из специй используется только соль, перец и оливковое масло. У мяса одна степень прожарки: сверху стейк должен быть покрыт слегка обугленной корочкой, при этом центр куска должен оставаться розовым.

— Томагавк, Австралия —

Традиционный гарнир: овощи, обжаренные на сливочном масле

Соус: беарнский

То ли или из-за размера, вес стейка может достигать 1,5 кг, то ли из-за формы, напоминающей грозное оружие далеких предков, австралийцы очень любят стейк томагавк. Это рибай с целой реберной костью, которая зачищается от мяса и жира, благодаря чему становится похожей на рукоятку, а мясо — на лезвие томагавка.

— Чечина, Мексика —

Традиционный гарнир: рис, тортилья, жареные бобы

Соус: смесь красного лука, халапеньо и томатной сальсы

Приготовление стейка чечина — целый ритуал, придуманный около 200 лет назад. Сначала мясо нарезают широкими, но тонкими полосками, потом щедро посыпают с двух сторон солью и оставляют вялиться на солнце от 30 минут до 48 часов. Перед подачей вяленое мясо обжаривают на сковороде. Лучшими отрубами для приготовления стейка чечина считаются ноги и вырезка.

— Нью-Йорк стрип, Америка —

Традиционный гарнир: салат из зелени или жареные овощи

Соус: винный

Помимо аргентинцев слабость к отрубу из поясничной части питают и американцы. Чаще всего отруб можно встретить под названием «Нью-Йорк стрип». Американцы ценят стейк за сочность, умеренную мраморность и выраженный «стейковый» вкус.

— Кобе Вагю, Япония —

Дрессинг: микс из нарезанного чеснока, соевого соуса, саке и вустерского соуса

Называться Кобе может только мясо бычков породы Тадзима, выращенных в префектуре Хёго. Одним из главных критериев оценки Кобе является мраморность. Согласно японской классификации мясо должно соответствовать категориям качества А или В. По градации мраморности мясу должен быть присвоен ранг не ниже 4. Наиболее популярными стейковыми отрубами являются тонкий край с филейной частью (шортлойн), сирлоин и риб-стейк.

— Чулетон, Испания —

Традиционный гарнир: запеченный картофель

Соус: ромеско

Таким же национальным блюдом, как паэлья и тапас, для испанцев является стейк чулетон. Это очень толстый кусок рибая на кости, который приправляют солью и обжаривают на гриле.

— Рамп, Англия —

Традиционный гарнир: йоркширский пудинг, запеченный картофель

Соус: английская горчица или грейви

Готовить каждые выходные ростбиф достаточно накладно, поэтому ему англичане нашли более бюджетную замену: рамп или более привычный для нашего уха — огузок. Мясо между тазовой костью и крестцом довольно жесткое, поэтому его предварительно маринуют, а потом томят в духовке 4-5 часов при 75 градусах.

— Тартар, Франция —

Традиционный гарнир: картофель фри и сырое яйцо

Соус: смесь табаско с вустерским соусом

Монгольские кочевники перед дальней дорогой солили кусок мяса и клали его под седло. После нескольких часов незатейливой кулинарной обработки получался аналог блюда, которое мы знаем как татарский бифштекс. Когда рецепт попал в руки французов, они облагородили блюдо и добавили в него свойственные им кулинарные изыски. Осталась горка сырого мелко нарубленного мяса вырезки с углублением на вершине, в которое обычно разбиватся яйцо.

— Стейк кальби, Корея —

Традиционный гарнир: бок-чой с кунжутным маслом

Маринад из чеснока, красного вина, соевого соуса и меда

Для приготовления национального блюда корейской кухни годятся только два отруба: короткие ребра и фланк стейк. Чтобы усилить вкус и аромат отрубов, мясо выдерживают в специальном маринаде, а потом обжаривают на гриле.