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Для успешного похудения людям нужно больше есть
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Для успешного похудения людям нужно больше есть 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Если вы хотите похудеть, то ешьте больше пищи. Ученые выяснили, что более крупные порции обеспечивают и более стройную талию. Ограничение количества калорий и тщательное изучение ингредиентов на упаковках с продуктами питания в супермаркетах является тяжелой обязанностью для людей, сидящих на диете. Эти ограничения снижают уровень удовольствий от жизни и погружают человека в неприятные строгие рамки. Однако употребление большего количества пищи, а не меньшего, может помочь человеку быстрее избавиться от лишнего веса, как показало новое научное исследование. Для этого необходимо употреблять продукты питания с низким энергетическим потенциалом. К ним относятся паста, рис, фрукты и овощи, которые просто имеют меньшее количество калорий на грамм в отличии от сыра, печенья и разного рода фастфуда. Именно энергетический потенциал пищи, то есть количество калорий на грамм, позволяет человеку при правильном подборе продуктов употреблять большие порции, которые обеспечивают чувство приятного насыщения и комфорта, не приводя к возникновению лишних килограммов. Это гораздо более эффективно, чем маленькие порции высококалорийных и высокоплотных с точки зрения энергии продуктов. Эксперты из Университета Лидса, которые провели данное исследование, подчеркивают, что ощущение сытости является ключевым в деле борьбы с лишним весом. Если человек употребляет большие порции в течение дня, он не испытывает чувства голода и не бросается на разного рода нездоровые перекусы. Именно голод мешает человеку контролировать свой вес в здоровых пропорциях. Это одно из базовых наших чувств, но иногда мы неверно его интерпретируем. МедикФорум напоминает, что многочисленные исследования показали, как часто люди путают жажду с голодом. И в реальности, когда они набрасываются на калорийные продукты, им нужно просто пить больше воды, тем самым унимая голодные спазмы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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