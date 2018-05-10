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Рецепт дня: Салат из редьки
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Рецепт дня: Салат из редьки 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня вкусный и полезный салат из редьки.
Что понадобится:
— редька зеленая — 1 шт.
— лук репчатый — 1 шт.
— филе куриное — 250 г  — укроп — 3 веточки
— петрушка — 2 веточки
— яйца — 2 шт.
— сметана (по вкусу)
— соль (по вкусу)
— перец (по вкусу)
— растительное масло — 1 ст. л.
— листья салата — 5 шт.
Как готовить:
1. Хорошо промойте редьку, натрите ее на крупной терке и замочите в воде на 30 мин.
2. Отварите куриное филе и порежьте небольшими кубиками.
3. Слейте воду из миски с редькой, добавьте туда мелко нарезанный укроп, петрушку и куриное филе.
4. Отварите яйца, остудите и порежьте маленькими кубиками. Затем добавьте к редьке.
5. Нарежьте лук полукольцами и слегка обжарьте на растительном масле. Добавьте его в салат и заправьте слегка сметаной.
6. Поперчите и посолите по вкусу. Хорошо перемешайте.
7. Промойте листья салата, просушите их и красиво разложите по всей тарелке. Далее выложите на них готовое блюдо.
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