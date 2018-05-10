Рецепт дня: Салат из редьки

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня вкусный и полезный салат из редьки.

Что понадобится:

— редька зеленая — 1 шт.

— лук репчатый — 1 шт.

— филе куриное — 250 г — укроп — 3 веточки

— петрушка — 2 веточки

— яйца — 2 шт.

— сметана (по вкусу)

— соль (по вкусу)

— перец (по вкусу)

— растительное масло — 1 ст. л.

— листья салата — 5 шт.

Как готовить:

1. Хорошо промойте редьку, натрите ее на крупной терке и замочите в воде на 30 мин.

2. Отварите куриное филе и порежьте небольшими кубиками.

3. Слейте воду из миски с редькой, добавьте туда мелко нарезанный укроп, петрушку и куриное филе.

4. Отварите яйца, остудите и порежьте маленькими кубиками. Затем добавьте к редьке.

5. Нарежьте лук полукольцами и слегка обжарьте на растительном масле. Добавьте его в салат и заправьте слегка сметаной.

6. Поперчите и посолите по вкусу. Хорошо перемешайте.

7. Промойте листья салата, просушите их и красиво разложите по всей тарелке. Далее выложите на них готовое блюдо.