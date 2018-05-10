На свой страх. Как купить салат в магазине и не отравиться

Готовый салат, купленный в магазине крупной торговой сети, на днях отправил на больничные койки два десятка челябинцев. Такие случаи ежегодно происходят по всей стране, заставляя людей вспоминать о безопасности. «АиФ-Челябинск» рассказывает, можно ли в магазине на глаз определить опасное блюдо.

Признаки маскировки

Салат становится опасным, когда в нём накапливаются произведённые микроорганизмами токсины или размножаются бактерии. Это происходит, если блюдо слишком долго простояло на витрине или было приготовлено из уже несвежих продуктов. В Интернете можно найти множество историй от бывших сотрудников магазинов, где рассказывается, как в салаты крошат подгнившие овощи и курицу с истёкшим в этот день сроком годности. Покупателям рекомендуют обратить внимание на такие приёмы, которыми могут замаскировать несвежее блюдо:

Много соли и острых специй, которые своим ароматом перебивают «душок» от просроченных компонентов. Большое количество майонеза — под этим соусом можно съесть что угодно, однако и сам он может стать причиной недомогания. Обилие различных кулинарных украшений или зелени на салате — под пышной «шапкой» из укропа удобно скрывать заветревшуюся поверхность блюда.

Салаты на витрине при температуре около 4 градусов можно хранить всего несколько часов. Поэтому приготовленный утром «оливье» уже к вечеру становится не совсем безопасным.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций», — предупреждают в Роспотребнадзоре

Ничего не видно

Если несвежий салат можно опознать в магазине или уже после покупки, то блюдо, заражённое сальмонеллами, ничем себя не выдаёт, пока не будет съедено. Считается, что сальмонеллы больше всего «любят» сырые куриные яйца, что добавляет риска при употреблении салатов с майонезом. Однако эти бактерии также прекрасно чувствуют себя в сыром мясе, молочных продуктах и на листьях зелёного салата. Кроме того, переносчиком сальмонелл может быть заболевший человек. Если это был работник кухни, который брал продукты немытыми руками, то опасности заражения подвергаются все, кто попробует готовое блюдо.

Множество санитарных правил регламентируют процесс приготовления салатов в кафе, ресторанах и магазинах. Для каждого вида сырья должна использоваться отдельная посуда и разделочная доска, а сырые и готовые продукты не могут даже храниться рядом. Сотрудникам кухни нельзя есть в том же помещении, где готовят блюда, все работники должны периодически проходить медосмотры и чётко соблюдать требования гигиены. На деле же за происходящим на кухне не всегда следят должным образом. А покупатель тем более не узнает, какой нож использовал повар.

От 6 до 72 Вы всё-таки не удержались и решили купить в магазине приглянувшийся салат, внешний вид которого вас не насторожил. Проследите, чтобы продавец был в перчатках, брал блюдо только той лопаткой, которая для него предназначена, и наклеил на контейнер этикетку с датой продажи и прочей информацией — последнее необходимо, чтобы в случае возникновения проблем доказать, что вы покупали блюдо именно в этой торговой точке.

Перед тем как съесть салат, понюхайте его — если есть хоть малейшее подозрение на несвежесть, лучше отказаться от трапезы. Купленные в магазине салаты лучше не хранить дома даже в холодильнике — блюдо уже некоторое время провело на витрине, и каждый час дальнейшего хранения делает его всё опаснее.

Считается, что признаки пищевого отравления проявляются в среднем через два часа после еды. Сальмонеллёз может дать о себе знать в срок от шести часов до трёх суток. У человека резко поднимается температура, появляются тошнота и понос, сильная головная боль и боль в животе, общая слабость. Из-за схожести симптомов сальмонеллёз бывает трудно диагностировать, для этого проводят специальный анализ. Пускать всё на самотёк нельзя: переболевший человек даже после выздоровления может оставаться носителем бактерий и представлять опасность для других.