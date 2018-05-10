Ещё
Людям с больными почками посоветовали избегать фастфуда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Людям с больными почками посоветовали избегать фастфуда 

360tv.ru 47 минут назад
Люди с хроническими заболеваниями почек должны потреблять меньше продуктов с высоким содержанием калия, включая фастфуд, потому что их организм не успевает его обрабатывать. По мнению врачей, лекарства для лечения почек только повышают его содержание. Выходом из ситуации может стать изменение диеты под наблюдением врачей, сообщил Medicalnewstoday.
Медики рекомендуют избегать продуктов с высоким содержанием калия, которые могут вызывать у страдающих от хронической болезни почек, аритмию и мышечные судороги. В этот список входят: орехи, бобовые, картофель, бананы, большинство молочных продуктов, фастфуд, шпинат, помидоры, овощные соки.
Ограничения в питании помогут избежать дальнейшего ухудшения состояния здоровья для таких больных, однако врач или диетолог сможет точно рассчитать ежедневную дозу потребления калия.
Среди продуктов с низким содержанием калия обозначены: яблоки, большинство ягод, ананас, арбуз, спаржа, брокколи, морковь, капуста, капуста кейл, огурцы, белый рис, цуккини.
В статье отмечается, что не стоит полностью отказываться от продуктов, содержащих калий, потому что этот микроэлемент участвует в процессах сокращения мышц, поддерживает баланс электролитов, регулирует артериальное давление, удаление отходов жизнедеятельности, помогает в доставке кислорода в мозг.
В апреле житель Перми склонял свою девушку к продаже почки, чтобы покрыть собственные долги.
360tv.ru: последние новости
В Роскачестве рассказали, как выбирать самое вкусное мороженое Кенсингтонский дворец опубликовал фото британского принца Луи Артура Чарльза Американские дизайнеры представили «голые» джинсы
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду ждать, пока этот брак развалится!»2
Голые и смешные: экстремальные наряды в Каннах8
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников34
Названы песни, которые слушают психопаты4
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
00:35
Алсу: от Лолиты до многодетной матери
Звёзды
01:00
Бузова пожаловалась на женские проблемы
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение