Людям с больными почками посоветовали избегать фастфуда

Люди с хроническими заболеваниями почек должны потреблять меньше продуктов с высоким содержанием калия, включая фастфуд, потому что их организм не успевает его обрабатывать. По мнению врачей, лекарства для лечения почек только повышают его содержание. Выходом из ситуации может стать изменение диеты под наблюдением врачей, сообщил Medicalnewstoday.

Медики рекомендуют избегать продуктов с высоким содержанием калия, которые могут вызывать у страдающих от хронической болезни почек, аритмию и мышечные судороги. В этот список входят: орехи, бобовые, картофель, бананы, большинство молочных продуктов, фастфуд, шпинат, помидоры, овощные соки.

Ограничения в питании помогут избежать дальнейшего ухудшения состояния здоровья для таких больных, однако врач или диетолог сможет точно рассчитать ежедневную дозу потребления калия.

Среди продуктов с низким содержанием калия обозначены: яблоки, большинство ягод, ананас, арбуз, спаржа, брокколи, морковь, капуста, капуста кейл, огурцы, белый рис, цуккини.

В статье отмечается, что не стоит полностью отказываться от продуктов, содержащих калий, потому что этот микроэлемент участвует в процессах сокращения мышц, поддерживает баланс электролитов, регулирует артериальное давление, удаление отходов жизнедеятельности, помогает в доставке кислорода в мозг.

В апреле житель Перми склонял свою девушку к продаже почки, чтобы покрыть собственные долги.