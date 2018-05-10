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В Южной Корее представили домашний принтер для печати еды
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В Южной Корее представили домашний принтер для печати еды 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Что нужно для того, чтобы приготовить еду? Естественно, продукты! На самом деле, уже через несколько лет ответ может быть не столь однозначным. Ведь недавно в рамках конференции Experimental Biology 2018 группа ученых из Южной Кореи представила домашний 3D-принтер для еды, который может печатать пищу с учетом личных предпочтений, а также особенностей метаболизма каждого конкретного человека.
Исследователи собрали прибор, который может воспроизводить физические свойства и наноразмерную текстуру продуктов питания, используя для этого питательные порошковые ингредиенты. Изготавливается порошок следующим образом: питательные вещества (в основном, белки и углеводы) с помощью криогенного размола сырья измельчают при температуре в минус 100 градусов Цельсия. После этого при воздействии давления, высоких температур и воды содержимое превращается в пористую пленку.
Сам же процесс «готовки» мало чем отличается от уже вошедшей в нашу жизнь 3D-печати. «Принтер-повар» накладывает питательные вещества слоями, после чего сверху «печатается» текстура продукта. Когда печать закончена — продукт готов к употреблению или дальнейшей обработке. Ученые надеются, что их изобретение будет востребовано в будущем, так как, по прогнозам специалистов, к 2050 году население Земли увеличится до 10 миллиардов человек. А такой способ приготовления еды может многих спасти от голода, а также уменьшить расходы на доставку, хранение и транспортировку. По словам одного из авторов изобретения доцента кафедры Ewha Womans University, Джин-Кью Ри,
«Наша разработка позволит создавать пищевые продукты с необходимым содержанием питательных веществ с контролируемой скоростью переваривания и составом. При помощи 3D-печати блюда могут быть созданы в соответствии с потребностями пользователя и быть максимально полезны для его здоровья».
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