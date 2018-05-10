В Южной Корее представили домашний принтер для печати еды

Что нужно для того, чтобы приготовить еду? Естественно, продукты! На самом деле, уже через несколько лет ответ может быть не столь однозначным. Ведь недавно в рамках конференции Experimental Biology 2018 группа ученых из Южной Кореи представила домашний 3D-принтер для еды, который может печатать пищу с учетом личных предпочтений, а также особенностей метаболизма каждого конкретного человека.

Исследователи собрали прибор, который может воспроизводить физические свойства и наноразмерную текстуру продуктов питания, используя для этого питательные порошковые ингредиенты. Изготавливается порошок следующим образом: питательные вещества (в основном, белки и углеводы) с помощью криогенного размола сырья измельчают при температуре в минус 100 градусов Цельсия. После этого при воздействии давления, высоких температур и воды содержимое превращается в пористую пленку.

Сам же процесс «готовки» мало чем отличается от уже вошедшей в нашу жизнь 3D-печати. «Принтер-повар» накладывает питательные вещества слоями, после чего сверху «печатается» текстура продукта. Когда печать закончена — продукт готов к употреблению или дальнейшей обработке. Ученые надеются, что их изобретение будет востребовано в будущем, так как, по прогнозам специалистов, к 2050 году население Земли увеличится до 10 миллиардов человек. А такой способ приготовления еды может многих спасти от голода, а также уменьшить расходы на доставку, хранение и транспортировку. По словам одного из авторов изобретения доцента кафедры Ewha Womans University, Джин-Кью Ри,

«Наша разработка позволит создавать пищевые продукты с необходимым содержанием питательных веществ с контролируемой скоростью переваривания и составом. При помощи 3D-печати блюда могут быть созданы в соответствии с потребностями пользователя и быть максимально полезны для его здоровья».