Ученые: жиросжигающие продукты существуют

Какие продукты нужно есть, чтобы ускорить метаболизм и быстрее избавиться от отложений на талии и бедрах? Употребление так называемых жиросжигающих продуктов прокомментировала диетолог Людмила Бабич. По мнению специалиста, некоторые на самом деле ускоряют физиологические процессы организма, при которых задействуется для переработки в энергию жировая ткань.

«Жиросжигающие продукты действительно существуют, они напрямую воздействуют на метаболизм и помимо пользы для фигуры, укрепляют защитные силы организма. Чтобы достичь желанного эффекта, употреблять их нужно как самостоятельное блюдо либо с минимальной обработкой в составе полезного питательного блюда», — поделилась рекомендацией диетолог.

Наиболее действенными пищевыми жиросжигателями, по мнению Людмилы Бабич, являются грейпфруты, ананасы, корица, горчица, хрен и имбирь. Кроме того, активному расходованию жира для их переработки в процессе пищеварения способствуют овощи и зелень.

«Например, обычная капуста не только способствует скорейшему сжиганию уже отложившихся жиров, но и мягко очищает организм от токсинов. Такими свойствами обладают и растительные волокна, которые содержатся в буром рисе, цельнозерновых, бобах», — отметила врач.

Тем, кто хочет стать стройнее без использования каких-то конкретных диет, диетолог посоветовала чаще употреблять в пищу свеклу, огурцы, редис, помидоры, репу, тыкву, яблоки и ягоды. Эти продукты низкокалорийные, но при этом богаты витаминами и клетчаткой — благодаря этому человек чувствует себя сытым без употребления большого количества калорий.

«Не забывайте про чистую воду и зеленый чай. Подсчитано, что если увеличить потребление этих жидкостей всего на 0,5-0,7 литра в день, — обмен веществ ускориться в среднем на треть, а вместе с ним активизируется и процесс похудения», — констатировала Бабич.

Ранее МедикФорум писал о том, что некоторым людям употребление полезных продуктов может ухудшать самочувствие.