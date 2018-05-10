Ещё
Ученые: жиросжигающие продукты существуют
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые: жиросжигающие продукты существуют 

МедикФорум 52 минуты назад
Фото: МедикФорум
Какие продукты нужно есть, чтобы ускорить метаболизм и быстрее избавиться от отложений на талии и бедрах? Употребление так называемых жиросжигающих продуктов прокомментировала диетолог Людмила Бабич. По мнению специалиста, некоторые на самом деле ускоряют физиологические процессы организма, при которых задействуется для переработки в энергию жировая ткань.
«Жиросжигающие продукты действительно существуют, они напрямую воздействуют на метаболизм и помимо пользы для фигуры, укрепляют защитные силы организма. Чтобы достичь желанного эффекта, употреблять их нужно как самостоятельное блюдо либо с минимальной обработкой в составе полезного питательного блюда», — поделилась рекомендацией диетолог.
Наиболее действенными пищевыми жиросжигателями, по мнению Людмилы Бабич, являются грейпфруты, ананасы, корица, горчица, хрен и имбирь. Кроме того, активному расходованию жира для их переработки в процессе пищеварения способствуют овощи и зелень.
«Например, обычная капуста не только способствует скорейшему сжиганию уже отложившихся жиров, но и мягко очищает организм от токсинов. Такими свойствами обладают и растительные волокна, которые содержатся в буром рисе, цельнозерновых, бобах», — отметила врач.
Тем, кто хочет стать стройнее без использования каких-то конкретных диет, диетолог посоветовала чаще употреблять в пищу свеклу, огурцы, редис, помидоры, репу, тыкву, яблоки и ягоды. Эти продукты низкокалорийные, но при этом богаты витаминами и клетчаткой — благодаря этому человек чувствует себя сытым без употребления большого количества калорий.
«Не забывайте про чистую воду и зеленый чай. Подсчитано, что если увеличить потребление этих жидкостей всего на 0,5-0,7 литра в день, — обмен веществ ускориться в среднем на треть, а вместе с ним активизируется и процесс похудения», — констатировала Бабич.
Ранее МедикФорум писал о том, что некоторым людям употребление полезных продуктов может ухудшать самочувствие.
МедикФорум: последние новости
Ученые развеяли главный миф о пользе завтрака Ученые ответили, кому вредны здоровые продукты Эксперты рассказали, как сделать выпиваемый кофе максимально полезным
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду ждать, пока этот брак развалится!»4
Модель показала, как алкоголь разрушает тело2
Названы песни, которые слушают психопаты4
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников34
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
00:35
Алсу: от Лолиты до многодетной матери
Звёзды
01:00
Бузова пожаловалась на женские проблемы
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение