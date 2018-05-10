Вреден ли соевый соус?

В Японской кухне соевый соус используется в качестве замены соли, маслу, уксусу и другим соусам, среднестатистический японец употребляет ежедневно не менее 25 граммов соевого соуса. В нашей стране соевый соус обрел популярность вместе с нарастанием интереса к японской кухне. Полезно ли употребление соевого соуса?

Для изготовления традиционного соевого соуса используется метод сбраживания, исходным сырьем являются соевые бобы, нередко к ним добавляют злаковые культуры. На изготовление такого соуса уходит несколько месяцев, так как процесс состоит из множества этапов, в основе лежит ферментация. Более простой технологией является гидролиз белка сои, изготовление соевого соуса по такой методике займет не более трех дней. Изготовленный методом гидролиза продукт по вкусовым качествам отличается от традиционного, полученного ферментацией, полученный продукт будет храниться намного дольше, что выгодно для производителя и продавцов.

Чем полезен соевый соус?

Во многом популярность соевого соуса обусловлена низким содержанием калорий, это диетическая замена маслу и калорийным заправкам. Употребление соевого соуса будет очень полезно для вегетарианцев, а также для тех, кто не может употреблять мясные продукты по физиологическим причинам, к примеру, при пищевой непереносимости животного белка. Продукт содержит большое количество аминокислот, поэтому он частично способен компенсировать отсутствие мяса в питании.

Соевый соус намного полезнее, чем поваренная соль, поэтому он подходит для тех, кто хочет снизить количество соли в рационе, но не может есть пресную еду. Также наукой отмечено, что в этом продукте содержится много антиоксидантов, то есть при умеренном употреблении он будет содействовать профилактике онкологических заболеваний. В сое содержатся вещества растительного происхождения, напоминающие по своей роли в организме человека женские половые гормоны, поэтому употребление соевого соуса облегчает предменструальный синдром и течение климакса.

Какой вред от соевого соуса?

Соевые бобы и другие компоненты в составе могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому соевый соус лучше не употреблять аллергикам и детям в возрасте до трех лет. В большинстве соевых соусов содержится глютен, что делает их употребление опасным для лиц с непереносимостью глютена. При наличии такой непереносимости нужно отказаться от этого продукта или постараться найти сорта соуса без содержания глютена.

Важно понимать, что в любом соевом соусе содержится глутамат натрия, в данном случае усилитель вкуса попадает в него естественным путем.

Если в составе продукта присутствуют пищевые добавки с маркировкой Е, то от покупки такого продукта лучше воздержаться. Качественные соусы упаковывают в стеклянную тару, соевый соус в пластиковых бутылках — это подделка, как и тот соус, который продают на розлив. Есть еще один признак, по которому можно отличить качественный соус, в нем должно содержаться не более 6% белка.

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