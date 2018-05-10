Ученые рассказали, чем можно заменить витамины

Исследователи из Гарварда задались вопросом, чем можно заменить мультивитамины. Оказалось, что это возможно сделать, но нужно знать, что именно стоит употреблять в пищу. МедикФорум нашел ответ на этот вопрос.

Так, исследователи сообщили, что питание должно быть разнообразным, чтобы отказаться от употребления витаминного комплекса. Для этого нужно сочетать такие продукты, чтобы организм получал все необходимые вещества. Уже давно врачи пришли к тому выводу, что для организма намного лучше получать все витамины и микроэлементы непосредственно из пищи, а не принимая искусственные витамины, которые намного труднее усваиваются организмом, кроме того, химические вещества могут быть не настолько полезны, как природные витамины.

Для того, чтобы продукты смогли заменить витамины, нужно употреблять все необходимое, врачи составили список продуктов для полноценный замены упомянутых препаратов. Так, оказалось, что можно снизить риск появления проблем с сердцем, если употреблять фолиевую кислоту и витамины группы В. Это необходимо учитывать при составлении рациона.

Также важно отказаться от вредной пищи, заменив их дыней, папайей, клубникой, малиной, авокадо, различными видами капусты, болгарским перцем, шпинатом, бататом, грибами. Стоит включить в свой рацион также яйца, орехи, ячмень и нежирную говядину. Кроме того, например, вегетарианцы, не употребляющие животной пищи, страдают от недостатка витамина В12.

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