Насколько опасен глутамат натрия?

Глутамат натрия — это не искусственная добавка, а натуральное вещество, которое присутствует во многих продуктах от природы, к примеру, в некоторых сырах и соевом соусе. Другой название глутамата натрия — глюминат натрия или мононатриевая соль глутаминовой кислоты, под этими сложными словами скрывается белый порошок с кристаллической структурой.

Первое знакомство с глутаматом натрия происходит еще во младенческом возрасте, ребенок получает его через материнское молоко. В отечественной пищевой промышленности вещество обозначается кодами Е621, Е677 и Е631, в странах Европы он обозначается аббревиатурой MSG.

В нашей стране продукция с определенным количеством глутамата натрия соответствует стандартам ГОСТа, чаще всего он встречается в блюдах быстрого приготовления, мясных и рыбных консервах.

Глутамат натрия используется, как усилитель вкуса, но фактически он никак не влияет на вкус продуктов. Попадая в организм человека, вещество действует таким образом, что определенные вкусовые рецепторы подают в головной мозг более сильные сигналы. Таким образом, пищевая добавка меняет не вкус продукта, а его восприятие головным мозгом человека.

Насколько вреден глутамат натрия?

Официальные данные гласят о том, что при употреблении в умеренных количествах глутамат натрия не приносит вреда для здоровья. Однако, испытания с участием крыс показали, насколько вещество будет опасным при злоупотреблении. В рацион крыс ввели 20% глутамата натрия, спустя полгода такого питания подопытные начали лишаться зрения. Сами инициаторы исследования подчеркивают, что человек не сможет употреблять глутамат натрия в таком количестве, однако, данные заставляют задуматься.

Исследования на тему возможной опасности глутамата натрия проводились не только на животных, но и на людях. Участниками стали 700 добровольцев, проживающих в Китае, каждому из них на момент проведения исследования было более сорока лет. До проведения эксперимента эти люди не имели выраженных проблем со здоровьем, после активного употребления глутамата натрия в предельных количествах, каких можно добиться при произвольном питании, у многих добровольцев было отмечено заметное увеличение индекса массы тела. Однако, справедливости ради нужно заметить, что азиаты традиционно употребляют большое количество глутамата натрия вместе с соевым соусом, однако, они редко страдают от ожирения.

Ранее по всему миру неоднократно фиксировались случаи так называемого синдрома «китайского ресторана». Так назвали комплекс симптомов, проявляющихся при употреблении продуктов с высоким содержанием глутамата натрия, это покраснение кожи лица, жжение в области рта, головная боль, усиление потоотделения. Однако, проведенные позднее исследования опровергли связь между употреблением вещества и проявлением симптомов, а также существование самого симптома.

Таким образом, при умеренном употреблении вред от употребления глутамата натрия не подтвержден, тем не менее, продуктов с ним в составе нужно избегать. Дело в том, что глутамат натрия чаще всего встречается во вредных продуктах — в отделах готовой кулинарии, в блюдах быстрого приготовления, консервированных продуктах, колбасных изделиях.

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