Рецепты приготовления натурального бальзама для губ

Бальзам для губ легко приготовить в домашних условиях из натуральных продуктов. Такой бальзам сделает ваши губы мягкими и здоровыми. Вы можете сделать разные виды. С помощью эссенций или эфирных масел, или порошка концентрированного сока можно придать прекрасный запах этому гигиеническому средству. МедикФорум собрал советы по созданию такого блеска. В супермаркете вы найдете множество пищевых красителей, с помощью которых можно сделать ваш блеск цветным. Часто используют небольшой кусочек помады или теней. Используя только натуральные ингредиенты и красители вы не будете переживать по поводу аллергии. Экспериментируйте с эфирными маслами, можно использовать те, которые больше нравятся вам. Также такая косметика подойдет и маленьким девочкам. В продаже можно найти также специальные формочки для таких бальзамов или использовать те которые найдете.

Бальзам для губ «Целебный»

Смешайте ингредиенты бальзама. Делается с витамином Е и мятой, чтобы успокоить ваши губы и смягчить. Смешайте следующие ингредиенты в миске: 1 столовую ложку масла ши 2 ложки столовые масла сладкого миндаля 1 ложка столовая рубленого пчелиного воска 5 капель витамина Е масло 5 капель масла мяты перечной На водяной бане растопить смесь. Мешать желательно деревянной лопаткой. Разлейте смесь в контейнеры. И дайте ему полностью остыть. Используйте бальзам, когда ваши губы потрескались. От их заживит и сделает мягкими.

Цветной бальзам для губ 1. Добавьте немного вазелина в миску. Это основа бальзама. Поэтому берете нужное вам количество. Растопить его нужно или на водяной бане или за несколько секунд в микроволновой печке. Основа бальзама 2. Добавьте немного цвета. Для этого вы можете использовать пищевые красители, они продаются в супермаркетах, цвет и запах придаст также порошок концентрата сока или кусочек помады, теней, румян. Это на ваше усмотрение. Размешать тщательно. Положите обратно в микроволновую печь на несколько секунд и опять перемешайте. Добавление цвета 3. Добавить вкус. Добавьте в смесь небольшое количество лимонного сок, апельсинового или клюквенного. Можно несколько капель эссенции, которую вы также найдете в супермаркете. Добавление вкуса 4. Разлить бальзам в контейнеры

Бальзам для губ Lemon Lime

Бальзам для губ сделан из комбинации масел и твердых веществ, которые смешиваются вместе. Масла делают бальзам мягким и увлажняющим, пчелиный воск позволяет бальзаму загустеть, эфирные масла добавляют аромат. Смешайте следующие ингредиенты в миске: 2 ложки столовые кокосового масла 2 ложки столовые оливкового масла 1 ложка столовая тертого пчелиного воска 5 капель лимонного эфирного масла и 5 капель эфирного масла лайм (заменить эти другие эфирные масла можно по желанию) Растопить все ингредиенты на паровой бане. По желанию можно добавить цвет. Кусочек помады, румян или пищевого красителя. Разлить бальзам по формочкам и дать остыть. Ранее эксперты рассказали о правильном уходе за губами.