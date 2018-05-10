10 популярных лайфхаков из интернета, которые на самом деле — полная чушь

Лайфхаки дают нам дешевые и изобретательные способы быть организованнее и продуктивнее. Например, оказывается, что при помощи миски можно удвоить мощность встроенной в iPhone колонки, а зажим для бумаги продлевает жизнь тюбика зубной пасты. Но некоторые «полезные советы», скорее, усложняют жизнь и никак не экономят время и силы. Следующих лайфхаков, так популярных в интернете, стоит избегать.

Источник: Business Insider

1. В тостере не получатся хорошие гриль-сэндвичи с сыром.

Лайфхак заключается в том, что нужно положить тостер на бок и засунуть туда два ломтика хлеба, покрытые сыром. Мало того что это пожароопасно, этот способ просто неэффективен. Промасленный хлеб запачкает жиром тостер изнутри, а получившаяся закуска не будет иметь правильную текстуру. К тому же хлеб может выскочить, и тогда расплавленный сыр будет у вас по всей кухне.

2. Деревянная ложка не спасет плиту от убежавшей воды из кастрюли.

Смысл лайфхака в том, чтобы положить деревянную ложку на кастрюлю, и тогда вода при закипании якобы не выльется на плиту. Возможно, если что-то кипит на медленном огне, при помощи ложки получится остановить пену, но с внезапным и быстрым кипением так не получится, ложку просто смоет.

3. Гвоздь не поможет вам открыть бутылку вина.

Согласно лайфхаку, чтобы вытащить туго загнанную пробку, нужно вбить в нее гвоздь и затем вытащить его при помощи молотка вместе с самой пробкой. Этот совет работает, только если вбить в пробку несколько гвоздей. Если вы отмечаете открытие своего магазина товаров для ремонта, наверное, у вас наберется нужное количество гвоздей. В другом случае лучше найти нормальный штопор.

4. Хранение батареек в холодильнике не продлит им жизнь.

Лайфхак советует хранить батарейки в прохладном месте, например в холодильнике или морозилке. Представители производителя батареек Energizer утверждают, что в действительности низкие температуры могут сократить жизнь батареек, а конденсат может спровоцировать появление ржавчины.

5. Бутылки из-под кетчупа — не лучшие диспенсеры для блинного теста.

Во-первых, вам нужно каким-то образом засунуть тесто в бутылку, что само по себе уже не ускоряет процесс приготовления блинов. Потом нужно долго и мучительно его выдавливать на сковороду, в то время как оно уже начинает пригорать (только если вы не хотите сделать блинчики для лилипутов). Ко всему прочему, блины могут иметь отчетливый аромат кетчупа. Вам это надо?

6. Положить помидоры черри между двумя пластиковыми крышками и разрезать их разом не проще, чем нарезать их по одному.

На бумаге идея вполне достойная, но на практике это не так уж легко. Повсюду будет сок от помидоров, а об аккуратных и ровных надрезах стоит забыть: помидорки окажутся нарезанными как попало.

7. Если трясти пакет с попкорном, оттуда не вылетят неразорвавшиеся зерна.

Смысл лайфхака в том, чтобы, когда пакет с попкорном надулся в микроволновке, приоткрыть его ровно настолько, чтобы целые зерна выпали, а сам попкорн остался внутри. Этот совет работает, если вы не торопитесь съесть свой попкорн. И пакет придется трясти очень долго, добиваясь того, чтобы все зерна просочились через попкорн и выпали. Очевидно, лучше их оставить на дне пакета.

8. Втулки от туалетной бумаги — не лучшие колонки для телефона.

Согласно совету, можно усилить мощность встроенных колонок, склеив четыре картонки от туалетной бумаги и засунув телефон посередине. Звук не станет громче, зато он будет сильнее искажаться картоном. Лучше для этих целей использовать миску, которая перенаправляет звуковые волны вверх и наружу, а не гасит их сложной конструкцией.

9. Теннисный мячик не поможет вам открыть дверцу автомобиля.

Лайфхак гласит, что, если вы закрыли ключи в машине, нужно взять дырявый теннисный мячик и выжать воздух из него в замочную скважину. Якобы воздух должен продавить нужные рычажки, и замок откроется. Этот совет был очень популярен в 2007 году, и с тех пор целая куча интернет-пользователей уже опровергла его эффективность, даже «Разрушители мифов» сделали это. Это просто не работает.

10. Если помочиться на место, ужаленное медузой, это не поможет облегчить боль.

Наоборот, моча может еще больше повредить ужаленное место, размыв яд медузы по коже. Лучше принять обезболивающее внутрь.