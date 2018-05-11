«Поглотила столько картошки фри»: Айза Анохина на время забыла о правильном питании

В праздничные дни многие приверженцы здорового образа жизни отметают свой привычный режим питания и без угрызения совести набрасываются на любимую и запретную вредную пищу. Так сделала и Айза Анохина , правда, теперь ей приходится навёрстывать упущенное, возвращаясь к правильной еде, на что она и пожаловалась в своем микроблоге.

Айза Анохина рассказала пользователям сети о так знакомой некоторым из них ситуации с перееданием. Ведь многие действительно позволяют себе отклониться от правильного и уже наскучившего питания, когда поводом послужит какой-нибудь праздник. Артистка призналась, что после празднования Дня Победы вновь возвращается в ряды так называемых ППшников. Анохина отметила, что убрала из рациона все вредное, в том числе и лакомства, с которыми так трудно расставаться сладкоежкам. «Все хорошо, тепло и вкусно, хоть я и принялась за ПП, а то на радостях поглотила столько картошки фри, что можно было бы МКАД весь выложить ею! А а вы как? Отходите от праздника? »

Поклонники звезды признались, что она слишком категорична к себе. По их словам, Айзе не стоит беспокоиться о съеденном, так как она и так стройна и даже слишком. Комментирующие принялись обсуждать прошедшие праздники и рассказывать, какие пиршества они устраивали в эти дни. Подавляющая часть пользователей рунета наслаждалась шашлыками на дачах вместе с родными и друзьями. А кто-то поведал, что находит альтернативные варианты жирной еде и вместо пропитанного маринадом сочного мяса, готовит овощи и птицу на гриле. Но все же большинство посчитало, что не стоит относиться с фанатизмом к своему здоровью, а лучше проще смотреть на питание, позволяя себе иногда нарушать правила.

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