Как вырастить крупную и сладкую морковку

Морковь — один из самых популярных корнеплодов на современных огородах. Ровные грядки с ажурными зелеными листьями украшают участки даже начинающих огородников. Но получить урожай красивых ровных корнеплодов удается только тем, кто придерживается правил выращивания моркови.

Как вырастить крупную и сладкую морковку?

Как вырастить крупную и сладкую морковку?

Выбор места для грядкиМорковь следует размещать на хорошо освещенных участках. Выращивание в тени приведет к значительному снижению урожайности и ухудшению вкусовых качеств. Поэтому стоит выделить для моркови территорию, которая на протяжении всего дня находится под прямыми солнечными лучами.

Кроме того, необходимо учитывать севооборот — порядок выращивания культур на конкретном участке.

Нельзя высаживать морковь ежегодно на одной и той же грядке или после таких растений:

петрушка;укроп;пастернак;сельдерей.

Идеальными «предшественниками» для этого корнеплода будут:

помидоры;огурцы;лук;чеснок;картофель;капуста.

Сроки посева морковиОпытные огородники знают, насколько важен правильный срок посева. От этого напрямую зависит урожайность корнеплодов. Ведь время созревания разных сортов варьируется в значительных пределах. Кроме того, необходимо ориентироваться и на желаемые сроки сбора урожая.

Необходимо ориентироваться на желаемые сроки сбора урожая

Чтобы получить раннюю морковку, так называемую «пучковую продукцию», практикуют подзимние или весенние посевы скороспелых сортов. Правда, первый вариант возможен далеко не во всех климатических зонах. В суровые зимы семена вымерзают даже под толстым слоем укрывного материала. Поэтому лучше отдать предпочтение ранневесенним посевам. Их можно проводить сразу после того, как прогреется верхний слой грунта.

Возвратное похолодание негативно отразится на уровне «лежкости» корнеплодов и может спровоцировать активное образование цветочных стрелок. Но для пучковой продукции эти изъяны — не помеха. Именно поэтому скороспелые сорта можно высевать значительно раньше.

Для хранения отлично подходят сорта моркови с длительным периодом созревания. Но их посев рекомендуется проводить после того, как установится стабильное тепло (+15…+18 °С).

Подготовка и посев семянПредпосевная подготовка позволяет сразу выявить «бракованные» семена и ускоряет прорастание. Поэтому пренебрегать этим этапом не стоит. Тем более что процедура не требует практически никаких усилий.

Семена моркови. Фото с сайта http://bunny-bites.netlify.com Для начала семена необходимо залить теплой водой. Через 10 часов весь «неликвид» всплывет. Чтобы ускорить прорастание на неделю или даже больше, необходимо провести еще одну несложную манипуляцию. Семена размещают на влажном кусочке ткани или ваты и выдерживают так несколько дней. Температура воздуха должна варьироваться в пределах от +20 °С до +24 °С. В таких условиях уже через три дня семена проклюнутся — появятся хрупкие корешки. Перед посадкой моркови необходимо выкопать бороздки и хорошенько их увлажнить. Они не должны быть слишком мелкими, чтобы сильные порывы ветра не разнесли семена по всему участку. Нельзя делать бороздки и чересчур глубокими. Иначе семена и вовсе не прорастут. Оптимальная глубина заделки колеблется от 2 до 3 см. Расстояние между соседними бороздками — не менее 15 см, между семенами — как минимум 2 см.

Уход за грядками с морковью Для того чтобы морковка выросла сладкая и красивая, следует проводить регулярную обработку почвы. Первая прополка может потребоваться до момента прорастания семян. Соседство сорняков губительно сказывается на развитии моркови. Поэтому их необходимо ликвидировать сразу же после появления.

Грядка моркови

Почва на грядке всегда должна быть рыхлой. Уплотнение грунта и образование корки провоцируют искривление корнеплодов. Они могут вырасти крупными, но внешний облик будет совсем непрезентабельный. Поэтому рыхление почвы на грядке — обязательная процедура.

Чтобы морковь выросла крупной, необходимо следить за уровнем загущенности посевов. Первое прореживание проводится сразу после того, как на растениях появятся настоящие листики. Расстояние между соседними морковками оставляют около 3 сантиметров. Если семена были посеяны негусто, то необходимости в первом прореживании нет. Когда появится две пары листиков, процедуру повторяют, увеличивая расстояние между соседними растениями в два раза.

Полив и внесение удобренийСочные, сладкие корнеплоды вырастают только у тех, кто не жалеет сил и времени на полив. Недостаток влаги — причина горечи и вялости моркови. Причем полив одинаково важен на всех стадиях развития растения. Глубина увлажнения должна соответствовать размерам корнеплода. Грядку взрослой морковки необходимо поливать так, чтобы вода промочила слой в 30 см.

В течение сезона морковь достаточно подкормить два раза. Первое внесение стоит провести спустя 3-4 недели после появления всходов, второе — через пару месяцев. Удобнее всего вносить удобрения в жидком виде. Для этого на ведро воды добавляют на выбор:

столовую ложку нитрофоски;два стакана древесной золы;смесь 20 г калийной селитры, по 15 г мочевины и двойного суперфосфата.

Борьба с вредителями и болезнямиГлавный враг корнеплодов — морковная муха. Ее присутствие можно определить по наличию закрученных листиков. Лучшей защитой от вредителя является правильный уход за морковью. Насекомое появляется на загущенных, заросших сорняками или чрезмерно увлажненных грядках. Для борьбы с морковной мухой используют химические препараты: Интавир, Актеллик и другие.

Морковь слабо подвержена заболеваниям. Чаще всего проблемы возникают из-за альтернариоза или фомоза. Значительно уменьшить риск развития заболеваний поможет обработка грядки 1%-ым раствором бордоски. О том, как ее сделать, вы узнаете из статьи Бордоская смесь и правила её приготовления.

Сорта моркови Среди многочисленных сортов моркови можно без труда подобрать оптимальный вариант и для весеннего, и для зимнего посева. Наиболее урожайными являются:

Аленка;Тушон;Нантская;Витаминная;Королева Осени;Флакке.

Аленка — ранний сорт моркови. Она приобретает товарный вид уже через 50 дней после всходов. Длина корнеплодов достигает 12-15 см, вес — до 145 г.

Аленка. Фото с сайта fermilon.ru 'Аленка'. Фото с сайта fermilon.ru 'Тушон' — скороспелая морковь, которую можно использовать для приготовления блюд спустя два месяца после появления первых ростков. Средняя масса корнеплодов — 150 г, длина — 20 см.

'Нантская' относится к категории среднеспелых. Полное созревание наступает не ранее, чем через 85-90 дней после посадки. Тупоконечные корнеплоды набирают вес до 165 г. Средняя длина — 16 см.

'Витаминная' — среднеспелый сорт с высокой концентрацией каротина. Эта морковь готова к уборке через 110-120 дней после появления массовых всходов. Длина корнеплода — до 15 см, вес — до 150 г.

'Королева Осени' — позднеспелая морковь, идеально подходящая для зимнего хранения. Для полного созревания ей необходимо 125-135 дней. Масса одного корнеплода — около 160 г, длина — до 20 см.

'Флакке' — представитель категории поздних сортов. К сбору урожая приступают через 100-120 дней после посева. Длина корнеплода достигает отметки в 30 см, средний вес колеблется в пределах 150-170 г.

По часовой стрелке: Королева осени, Флакке, Нантская, Витаминная. Фото с сайта http://fermilon.ruФото с сайта fermilon.ru Читайте также другие материалы нашего сайта:

5 шагов к высокому урожаю морковиКогда и как собирать морковьКак хранить морковь правильноБолезни моркови. Как сохранить урожай в погребеМорковка без прополки — миф или реальностьВыращивание моркови. Опыт лентяяПосев моркови по лунному календарюВыбираем сорта моркови по урожайности