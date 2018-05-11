Оригинальный вариант лазаньи: используем тонкий лаваш

Упрощенный рецепт приготовления лазаньи — использовать лаваш вместо пасты. Мясной фарш можно также заменить куриным мясом, блюдо получится нежнее на вкус.

Понадобится:

4 тонких лаваша,

500 г мясного фарша,

2 помидора,

1 луковица,

200 г твердого сыра,

3–4 ст. ложки жирных сливок,

растительное масло для жаренья.

Для соуса:

50 г сливочного масла,

2 ст. ложки муки,

200 мл молока.

Для украшения:

зелень петрушки,

помидоры.

Приготовление:

Фарш обжарить на растительном масле в течение 10 минут. Лук очистить, мелко нарезать. Помидоры нарезать маленькими ломтиками. Соединить фарш, лук и помидоры, посолить и поперчить по вкусу, перемешать.

Для соуса сливочное масло растопить на сковороде, добавить муку, слегка все обжарить, развести молоком до консистенции густой сметаны. Соус хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

Твердый сыр натереть на крупной терке. Лаваши порвать кусками размером с ладонь. Выложить подготовленные продукты на противень или в форму для запекания слоями: 1 лаваш — 1/3 фарша — 1/3 соуса — 1/3 тертого сыра — 1 лаваш — 1/3 фарша — 1/3 соуса — 1/3 тертого сыра — 1 лаваш — 1/3 фарша — 1 лаваш — тертый сыр (совсем немного) — 1/3 соуса — оставшийся тертый сыр.

Сверху лазанью полить сливками и запекать в духовке 30–40 минут при +200°С до образования румяной корочки. Готовую лазанью нарезать порционными кусками, выложить на блюдо, украсить по вкусу и подать на стол.