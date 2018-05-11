Овсяная каша для похудения

Овсянка — один из самых полезных продуктов, который оказывает благоприятное воздействие на организм и на желудок. МедикФорум собрал информацию об этом продукте для тех, кто планирует похудеть.

Как похудеть на овсянке?

Многие сидят на различных монодиетах с овсянкой, чтобы как можно быстрее потерять лишний вес, кто-то очищает таким образом кишечник и организм от шлаков и токсинов, а кто-то просто потребляет большое количество полезных веществ и витаминов, которые отлично влияют на работу многих органов, начиная от сердца и нервной системы, заканчивая ростом волос и гладкостью кожи. Овсянка содержит в себе такие полезные вещества, как йод, кальций, фосфор, железо, магний, цинк, витамины группы В и Е. К тому же, она предотвращает такие серьезные заболевания, как гастрит, гипертония, диабет, заболевания костей и зубов, расстройства нервной системы и сердечно-сосудистые заболевания. Но прежде чем начать худеть на овсянке, нужно учитывать многие факторы. Прежде всего, нужно научиться правильно ее выбирать. Например, лучшими овсяными хлопьями являются «Геркулес» и «Экстра», причем первые хлопья производятся из высших сортов зерен, а «Экстра» из более низших.

Как выбрать хорошую кашу?

На упаковке можно заметить разные цифры от одного до трех. Единица обозначает, что данные хлопья будут очень мягкими и подойдут чувствительному желудку, двойка и тройка идеально подходят для диеты, но хлопья под цифрой три производятся из цельных зерен, что является чуть лучше, чем хлопья под цифрой два. Возникает также вопрос: как правильно варить овсяную кашу? Все достаточно просто. Если у вас есть время, заранее промойте крупу и дайте ей настояться примерно 24 часа под водой. Но даже если времени нет, не страшно, ибо данный процесс не обязателен. Вскипятите воду и погрузите в нее овсянку. Нужно готовить на медленном огне от 10 до 15 минут в зависимости от того, какой сорт был выбран. Обычно, это все отмечается на упаковке. После приготовления нужно дать настояться каше 5-7 минут. Каша должна иметь слегка желтоватый цвет, не пахнуть слишком резко, иначе это значит, что продукт неправильно хранился и эксплуатировался.

Как лучше готовить кашу?

Кашу можно варить также на молоке, но для диеты придерживаться лучше обычной воды, а также избегать добавок в виде соли, сахара и других. По желанию можно добавить различные фрукты и орехи. Это особенно уместно, когда вкус овсянки вам не очень приятен. Чтобы успешно похудеть на овсянке, важно исключить из своего рациона фастфуд, сладкое и другие высококалорийные продукты. Овсянку стоит употреблять в течение всего дня небольшими порциями — на завтрак, обед и ужин. Существует много разных сочетаний овсянки с другими продуктами, например, овсяным киселем или кефиром. Важно перед тем, как сесть на такую жесткую диету, проконсультироваться с врачом.