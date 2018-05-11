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Овсяные батончики с медом чайного дерева
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Овсяные батончики с медом чайного дерева 

Kitchenmag 4 часа назад
Фото: Kitchenmag
Люди, придерживающиеся здорового образа жизни, постоянно подыскивают новые варианты блюд на основе натуральных и полезных для организма ингредиентов. Овсяные батончики с медом чайного дерева, как раз и являются тем самым кладезем полезных веществ. Тем более в весенний период, когда наш организм страдает от недостатка витаминов.
Это полезное блюдо можно отнести к тем редким кулинарным творениям, которые хочется есть с большим удовольствием. Им можно лакомиться на работе, в школе, во время поездки и дальних командировок. Всего один кусочек этой замечательной сладости способен подзарядить на весь день.
Для начала необходимо разогреть духовку до 180 ˚С. На противень для выпекания разложить пергамент, высыпать на него овсяные хлопья и распределить их по поверхности равномерным слоем. Отправить противень в духовку на 10 минут.
Вытащить из духовки овсянку и дать ей немного остыть. Затем раздробить хлопья овсянки с помощью ножа.
Подготовить миску средней емкости. Высыпать в нее овсянку, добавить к ней кокосовое масло, мед и тростниковый сахар. Очистить от кожуры фундук и после этого добавить его в общую массу.
Снова достать противень и покрыть его пергаментом, так чтобы он немного свисал с краев противеня. Сверху на пергамент выложить массу из емкости. Равномерным слоем распределить смесь и немного ее придавить.
В разогретую до 180 ˚духовку отправить блюдо. Выпекать десерт нужно в течение 20 минут до появления слегка золотистого оттенка.
Как только блюдо приготовиться, вытащить его из духовку и дать ему остыть в течение 5 минут.
Когда блюдо остынет, его можно вытаскивать с противеня. Для этого необходимо потянуть за свободные края пергамента и аккуратно перенести блюдо на разделочную доску.
Приготовленное блюдо нарезать на равные порции и сложить в пищевой контейнер, после чего поставить для охлаждения в холодильник.
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