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Бананы вместо спортивных напитков: 5 классных рецептов
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Бананы вместо спортивных напитков: 5 классных рецептов 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
Если вы занимаетесь спортом и хотите повысить эффективность тренировок, без особого подхода к рациону не обойтись. Рассказываем, почему сытные напитки на основе банана принесут больше пользы, чем профессиональное спортивное питание.
Все спортсмены, чья активность связана с интенсивными и долгими физическими нагрузками, предпочитают прямо на тренировках перекусывать именно бананами.
Все просто: бананы — быстрые углеводы, которые легко усваиваются, мгновенно повышая тонус. Никаких химикатов и ароматизаторов: только фруктоза и большое количество калорий, необходимых для успешного результата.
Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и перелейте смузи в нужную емкость. Готово!
После тренировки бананы лучше любых других продуктов помогут вам восполнить запас гликогена в мышцах. Банан, богатый быстро усваивающимися натуральными фруктозой и сахарозой, способствует быстрому восстановлению после изматывающей физической активности.
Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и перелейте смузи в нужную емкость. Готово!
В бананах содержится так называемый «гормон счастья» серотонин, спасающий от депрессии и уныния. Поэтому, если вам совсем не хочется на тренировку, попробуйте съесть банан: настроение поднимется, а организм мигом настроится на рабочий лад.
Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и перелейте смузи в нужную емкость. Готово!
Если цитрусовые — всем известный аллерген, то бананы — самый безопасный фрукт на свете. В их мякоти содержатся пектин и клетчатка, которые улучают пищеварение. Бананы не причинят вам никакого вреда и уж точно не испортят тренировочный процесс, в то время как спортивное питание (особенно то, которое вы пробуете впервые) может оказать негативное влияние на ваш организм.
Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и перелейте смузи в нужную емкость. Готово!
Все мы знаем, что бананы — лидеры по содержанию калия, который мы теряем с потом во время тренировки. Помимо этого бананы богаты витаминами и микроэлементами, в которых организм нуждается особенно сильно. Они содержат много кальция, полезного для костей, и железа, улучшающего состав крови. Целый минеральный комплекс за смешные деньги! Сравните стоимость бананов с ценами на спортивное питание, и выбор будет очевиден.
Смешайте все ингредиенты в чаше блендера и перелейте смузи в нужную емкость. Готово!
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