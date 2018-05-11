Все, что нужно знать об ананасах + 5 классных рецептов

Родина ананасов — Бразилия. Именно оттуда вкусные плоды завезли в Индию и Африку. Несмотря на то что фрукты появились в Южной Америке, большинство ананасов в мире выращивают теперь в Юго-Восточной Азии — в Таиланде и на Филиппинах.

Впервые в Европе ананасы попробовали в середине 17 веке и даже пытались выращивать их в оранжереях. Потом необходимость отпала, потому что с середины 19 века свежие плоды начали доставлять пароходами прямо с плантаций.

Когда европейские исследователи впервые встретили эти фрукты в Северной и Южной Америке, они назвали их «сосновыми яблоками» из-за сходства с шишками. По-английски ананас — pineapple: pine (сосна) + apple (яблоко).

Ананасы весят в среднем от 2 до 6 килограммов. Но и есть и настоящие гиганты — их вес достигает 16 килограммов. Ананасу требуется почти 3 года, чтобы полностью созреть. По крайней мере, это объясняет его цену.

Вырастить ананас совсем несложно. Просто отрежьте верхнюю часть ананаса, дайте ей просохнуть в течение 2 дней и посадите в почву.

Практически всегда с кустов снимают недозревшие плоды. Это связано с тем, что полностью спелый ананас довольно быстро портится. Если он хранится при комнатной температуре, вы должны съесть его в течение двух дней. В холодильнике нарезанный на кусочки ананас можно хранить неделю, не нарезанный — 2 недели.

Незрелый плод довольно едок — до такой степени, что способен обжечь губы. К тому же он неблагоприятно влияет на желудок, действуя как сильное слабительное.

Несмотря на то что мякоть ананаса состоит на 85 процентов из воды, в нем содержатся витамины А, В1, В2, В12, РР, калий, железо, медь, цинк, кальций, магний, марганец, йод, а еще — лимонная и аскорбиновая кислоты.

Считается, что ананас может облегчить утреннюю тошноту во время беременности. Некоторое время назад беременным женщинам запрещали есть ананасы, потому что те якобы могут вызвать выкидыш. Однако чтобы это произошло, будущей маме нужно в одиночку съесть за один раз не меньше 10 плодов.

Шутка о том, что когда ты ешь ананас, ананас ест тебя, не совсем безосновательна. Дело в том, что в ананасе содержится бромелаин — комплекс ферментов высокой активности, разрушающий белки. Благодаря бромелаину ананас улучшает усвоение белковой пищи и в то же время именно из-за него начинает щипать губы и язык, если вы съедите слишком много: бромелаин повреждает слизистую оболочку рта. Кстати, по этой же причине (нарушение слизистой) ананас не рекомендуют людям с болезнями желудка.

Помимо фруктовых салатов и тропических напитков, в которых мы обычно привыкли видеть ананасы, их также используют для производства вина. По крайней мере, на Гавайях.

Кожура должна быть соломенно-желтого или золотисто-желтого цвета. Если она зеленая, ананас неспелый. На ощупь ананас должен быть твердым и упругим, ботва — густой и зеленой. Коричневатые и увядшие листья говорят о том, что ананас уже несвежий.

Вырвите лист из центра кроны. Если он выдергивается без особого труда, вероятно, плод созрел. Однако если лист можно вытащить с легкостью, не исключено, что ананас начал подгнивать.

Понюхайте дно ананаса. Если чувствуете сильный сладкий аромат, ананас зрелый. Нет запаха? Неспелый! А если запах слишком резкий, ананас начал бродить. На переспелых ананасах, как и на бананах, появляются темные пятнышки. Если они есть — не берите плод. Он, скорее всего, перезрел.

Отрежьте ботву и основание. Поместите плод вертикально на доску и срежьте корку сверху вниз. Старайтесь срезать как можно более тонкую корку, так как именно под ней скрывается самая спелая мякоть.

Разрежьте ананас вдоль пополам, затем еще на две части. Должно получиться четыре треугольных кусочка. Отрежьте у каждого кусочка твердую сердцевину. Оставшиеся кусочки порежьте тонкими ломтиками.

Несмотря на то что мы привыкли видеть ананасы в составе коктейлей, смузи и десертов, есть сотни рецептов оригинальных блюд, которым эти тропические фрукты добавляют пикантности, даря свою сочность и легкий аромат. Расскажем про некоторые из них.

Имея всего 4 ингредиента и 15 минут, можно приготовить оригинальный десерт, вкус которого с легкостью перенесет вас в жаркие тропики.

Разрезать целый ананас на 8 кружочков, оставив кожицу в качестве украшения (если есть желание, кожицу можно предварительно срезать).

Взбить мед и сок лайма в миске. Каждый ломтик ананаса промазать смесью с обеих сторон с помощью кисточки.

Нагреть либо гриль, либо гриль-сковородку до средней температуры и хорошо смазать растительным маслом. Положить ананасы на гриль и жарить примерно по 3 минуты с каждой стороны.

Переложить на сервировочные тарелки, посыпать кокосовой стружкой. По желанию сверху можно положить шарик кокосового мороженого.

Эта сальса для гриль-ананаса удивит вас необычайным вкусом: острый перчик, сочный помидор, ароматный чеснок в сочетании со сладостью ананаса понравятся даже привередливому гостю.

Почистить ананас и нарезать его на 10 колец средней толщины.

Луковицу разрезать пополам.

На гриле поджарить ананас, сладкий перец, лук и халапеньо. Если готовите на среднем огне, потребуется около 7-10 минут, если на сильном — 5-7 минут.

Снять овощи с гриля, ананасы отложить.

Нарезать небольшими кусочками сладкий перец, лук, халапеньо, помидоры и чеснок. Добавить соль и тмин, перемешать.

Накрыть соус крышкой и дать настояться около 1 часа.

Выложить соус на кусочки ананаса и подавать к столу.

Есть и другой способ подачи к столу — соус подают в половинках ананаса, из которого предварительно была извлечена мякоть. В таком случае гриль-ананас нужно измельчить вместе с остальными ингредиентами.

А вы пробовали блинчики, в центре которых уютно разместились ароматные карамелизированные ананасовые кольца? Эти блинчики в сочетании с домашним кокосовым сиропом — просто райское наслаждение!

В большой сковороде на среднем огне нагреть 1 ст. л. сливочного масла. Положить в сковороду кольца ананаса и жарить с обеих сторон, пока они не начнут подрумяниваться, а затем добавить коричневый сахар.

Продолжать жарить, переворачивая кольца по мере необходимости, до тех пор, пока сахар не растворится. Переложить кольца ананаса на тарелку, оставив сироп из ананаса и сахара в сковороде.

Налить кокосовое молоко в сковороду с сиропом и довести до кипения, часто помешивая. Снять с огня и дать сиропу остыть.

В большой миске смешать муку, разрыхлитель, соль и сахар. Помешивая, влить в смесь молоко и перемешать до однородности.

Растопить оставшееся сливочное масло и влить его в смесь.

Разогреть большую сковороду и смазать ее маслом. С помощью половника наливать немного теста на сковороду, помещая в центр каждого блинчика по одному колечку ананаса. Когда тесто начнет пузыриться, нужно перевернуть блинчик и жарить до золотистого цвета.

Блинчики подавать в горячем виде с кокосовым сиропом.

Этот полезный смузи с легкостью станет полноценным питательным перекусом или отличным началом дня, если вы решите приготовить его на завтрак.

Смешать все ингредиенты в блендере до однородности. Получившаяся смесь должна быть гуще, чем обычный коктейль.

По желанию можно добавить в смузи семена чиа. Если он покажется вам недостаточно сладким, добавьте мед или сахар.

Также по вкусу можно положить кокосовую стружку, орешки или семечки.

Приготовить оригинальный ужин всего за 30 минут, не затратив много сил? Легко! Все, что вам нужно, это ананас, куриные бедрышки, рис в качестве гарнира и немного специй.

Для курицы

Для соуса

Гарнир

Порезать куриные бедра на небольшие кусочки.

Открыть банку с консервированными ананасами, отложить 1 ст.л. кусочков и 4 ст.л. ананасового сока, остальное выложить в сковороду.

В сковороду с ананасами выложить курицу, соевый соус, кунжутное масло, чеснок, имбирь, соус Хойсин, красный перец, коричневый сахар. Хорошо перемешать и тушить на среднем огне около 20 минут под крышкой.

В маленькой миске смешать 4 столовые ложки кукурузного крахмала с 4 столовыми ложками ананасового сока. Добавить соус к курице в конце приготовления, перемешать.

Дать курице постоять 5-7 минут.

Выложить курицу и рис в предварительно подготовленные половинки ананасов, посыпать сверху свежим нарезанным зеленым луком, семенами кунжута и миндалем.