Суп из савойской капусты с говядиной

В преддверии лета многие из нас стараются соблюдать диетический рацион питания. Делимся с вами необычным и очень вкусным рецептом супчика с савойской капустой и говядиной. Легкий и полезный, такой суп можно есть в любых количествах и не боятся за лишние килограммы. Обогащенный полезными веществами, он дарит не только полный спектр вкусовых ощущений, но и заряд бодрости на весь день.

Главное достоинство этого рецепта: простота приготовления и доступность ингредиентов. Готовить такое оригинальное и полезное блюдо можно круглый год. Попробуйте его приготовить, вы точно не пожалеете!

Подготовить ингредиенты для бульона. Разрезать на две части луковицу и на 4 равные части морковь. Подготовить кастрюлю для приготовления бульона. Вылить в нее воду и довести содержимое до кипения.

Отправить в кастрюлю говядину и проварить ее в течение 1 часа. Высыпать в воду нарезанные морковь и лук, добавить лавровый лист, перец горошком и щепотку соли. Оставить бульон на плите еще на 30 минут.

После того, как бульон приготовится, вытащить из кастрюли говядину в тарелку. Оставшийся бульон процедить через тонкое сито, отбросить из него овощи и специи.

Подготовить кастрюлю для супа и вылить в нее бульон. Нарезать кусочками вареную говядину, на средние кубики порубить картофель. Высыпать мясо и картофель в бульон и довести до кипения.

На доске нарезать морковь и лук. Достать сковороду и поставить ее на плиту разогреваться. Высыпать в сковороду нарезанные морковь и лук. Обжарить ингредиенты на среднем огне до золотистого цвета примерно 10 минут.

В кастрюлю с супом добавить обжаренные лук и морковь. Нарезать небольшими ломтиками савойскую капусту и отправить в кастрюлю. Отварить содержимое в течение 5 минут.

Готовое блюдо разлить в презентационные тарелки. Добавить в них нарезанную зелень петрушки и укропа, приправить солью и молотым перцем по вкусу. Перед подачей на стол в блюдо добавить немного сметаны.