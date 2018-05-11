Здоровые детские зубки: что очень полезно и что крайне вредно есть и пить

«Сладкое нельзя — зубки заболят». Эту фразу многие родители повторяют малышам изо дня в день. Действительно, сладким, по словам стоматологов, злоупотреблять не стоит, чтобы избежать кариеса. Однако не только конфеты негативно сказываются на здоровье детских зубов, есть блюда, которые обычно относят к разряду полезных, но могут быть вредными, если их неправильно приготовить.

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Липкое и сладкое

Леденцы, ириски и карамель — самые злейшие враги. Это оружие замедленного действия. Такие тягучие сладости больше всего разрушают эмаль. Ириски, нуга, карамель прилипают к зубам и образуют пленку или налет.

Впоследствии этот налет становится причиной быстрого формирования кариеса.

Из двух зол лучше выбрать наименьшее: покупать ребенку темный шоколад, мармелад или зефир.

Газированное и кислое

В газировке содержится ортофосфорная, лимонная или яблочная кислоты, которые придают напитку кисловатый привкус. Кислота способна постепенно разрушать зубную эмаль. Ее можно назвать злейшим врагом эмали и лучшим другом кариеса.

К кислым напиткам относятся также компоты и соки (самые кислые из них — клюквенный, смородиновый, апельсиновый).

Для ребенка их лучше разбавить водой, а после употребления нужно обязательно почистить зубы.

Иначе повышенная кислотность во рту приведет к деминерализации зубной эмали — вымыванию из нее кальция, фосфора, фтора, калия, магния.

Мягкое и воздушное

Казалось бы, что может быть лучше маминых легких котлеток, которые тают во рту, или вкусного, воздушного пюре? Однако стоматологи не рекомендуют родителям баловать своих малышей подобной легкой пищей. Как только у ребенка прорезались зубки, он должен научиться активно жевать.

В его рацион следует добавить как можно больше сырых овощей и продуктов, которые требуют тщательного пережевывания. Например, морковь, огурцы, капусту, отварное мясо, особенно говядину.

Не стоит протирать пищу через сито или измельчать специальным образом.

Молочные зубы держат место для постоянных зубов, и их поочередная смена является залогом правильного постоянного прикуса. Поэтому — больше твердого и полезного в рацион ребенка.

Горячее и холодное

Сочетание горячего и холодного способствует появлению трещин в эмали. Через эти незаметные глазу отверстия проникают бактерии. Поэтому любимые многими десерты «теплый брауни с шариком мороженого» или «горячий штрудель с мороженым» — не самые полезные.

Опасность подстерегает и тех, кто привык запивать холодной водой горячую еду.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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