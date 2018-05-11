Холодильник пуст: в «Ленту» после отравления челябинцев салатами нагрянула прокуратура

10 мая прокуратура Калининского района провела внеплановую проверку магазина «Лента» на Братьев Кашириных, 75, салатами которого в начале мая отравились два десятка челябинцев. Что сейчас происходит в производственных цехах гипермаркета, как выглядят витрины после запрета на производство салатов и чем заняты сотрудники — в материале 74.ru.

Заместитель прокурора района Константин Кирюшин приехал в «Ленту» без предупреждения в половине пятого вечера.

— Мы не стали предупреждать, чтобы в магазине не успели подготовиться, — объяснил он. — Посмотрим, какие меры принимают в гипермаркете после предписаний Роспотребнадзора . Они должны были убрать из продажи всю продукцию собственного производства.

Сотрудница гипермаркета за стойкой администратора немного растерялась при виде сотрудника прокуратуры

Представитель прокуратуры подошёл к стойке администратора и попросил пригласить руководителя гипермаркета, а сам отправился к холодильникам, где обычно продаются салаты и другие блюда, приготовленные в собственном цехе. Большинство из них оказались совершенно пустыми, включая витрину со свежей рыбой. Сейчас здесь можно приобрести лишь сыры и колбасы, а салаты, куры-гриль и всевозможные гарниры — под жёстким запретом.

Константин Кирюшин сразу прошёл в торговый зал — Все готовые блюда сняли с продажи ещё 4 мая, как только мы получили информацию от Роспотребнадзора о заболевших, — сообщила вышедшая на встречу сотруднику прокуратуры директор магазина Наталья Хохрина. — Кроме того, изъята и утилизирована продукция из всех магазинов по городу, в которые мы поставляли готовые блюда.

Большинство витрин-холодильников, как и должно быть, оказались пустыми

По словам руководителя, в цехах на Братьев Кашириных готовили не только для своего магазина, но ещё для четырёх гипермаркетов, за исключением того, что находится на Блюхера, 126. Только в «Ленте» на Кашириных в начале мая пришлось уничтожить 46 килограммов салатов и 25 килограммов курицы.

— Сейчас производство полностью остановлено на неопределённый срок до завершения расследования, — добавила Наталья Хохрина.

Наталья Хохрина по первому требованию предоставила все необходимые документы

В производственных цехах, которые проинспектировал Константин Кирюшин, действительно не оказалось и намёка на готовку. Из помещений убраны все продукты, приборы отключены. 5 мая здесь провели дезинфекцию, и теперь сотрудники, вместо того чтобы резать, жарить и парить, — отмывают поверхности от специальных растворов.

Прежде чем отправиться в производственные цеха, сотрудника прокуратуры заставили надеть халат, бахилы и шапочку

Более того, после ЧП всех сотрудников челябинских гипермаркетов «Лента» (а их, по словам Натальи Хохриной, 946 человек) отправили проходить медицинские обследования и сдавать анализы. Это займёт ещё несколько дней.

Производство салатов и горячих блюд в «Ленте» сейчас полностью остановлено

По результатам вчерашней проверки претензий к гипермаркету у заместителя прокурора пока не возникло. Теперь предстоит дождаться результатов всех исследований и понять, на каком этапе всё-таки произошёл сбой, уложивший на больничные койки больше двух десятков горожан.

5 мая в цехе провели дезинфекцию

Сегодня аналогичная прокурорская проверка пройдёт в гипермаркете «Лента» в ТРК «Алмаз». Её результаты станут известны позже.

Пока в цехах запрещено хранить продукты

4 и 5 мая 18 челябинцев попали в больницу после употребления салатов из гипермаркетов «Лента». Все ели «Селёдку под шубой» и «Мимозу», в составе которых были яйца и майонез. После этого руководство «Ленты» пообещало провести проверку собственного производства и персонала в Челябинске. Сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения в магазине. Они сразу взяли пробы сырой и готовой продукции из «Ленты», а также питьевую воду из цехов и дезинфицирующие средства. На анализ в лабораторию также передали материалы сотрудников магазина и заболевших людей.

К 7 мая количество отравившихся салатами из «Ленты» выросло до 26.

Сотрудников цеха отправили проходить медицинское обследование

— У семи заболевших и пяти сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы. То же самое обнаружилось и в одном из салатов — в «Селёдке под шубой», — рассказали ранее в Роспотребнадзоре.

Вот такой призыв мы обнаружили в служебных помещениях гипермаркета

Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица, должностных лиц и сотрудников производственного цеха. Проверка ждёт также птицефабрику «Чебаркульская птица», которая поставляла в магазины яйца для приготовления салатов.