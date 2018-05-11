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В тюменский индустриальный парк зашел производитель продуктов из молока и теста
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В тюменский индустриальный парк зашел производитель продуктов из молока и теста 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Индустриальный парк Тюменской области «Боровский» получил десятого резидента. Им стал производитель молочных продуктов и полуфабрикатов в тесте «Магия вкуса». На новом производстве появится 37 новых рабочих мест. Первую партию своего продукта компания намерена выпустить в конце 2018 года, выйти на проектную мощность — в 2020 году.
«Главным потребителем станет наш собственный комбинат питания, он обеспечивает горячим питанием школьные и дошкольные учреждения, учреждения социальной сферы, — говорит директор предприятия Марина Сыскова. — Будем производить молоко, кефир, йогурт, сметану, сыр, сливочное масло, творог, слоеное тесто, пельмени, вареники, манты».
В начале недели экспертный совет индустриальных парков принял решение включить новую компанию в список резидентов, при этом на оставшиеся два места есть еще несколько претендентов. Их названий в «Агентстве инфраструктурного развития» пока не раскрывают. Гендиректор «Агентства» Ольга Романец считает, что выдержать изначальную концепцию удалось: в парке, в основном, разместились перерабатывающие заводы легкой и пищевой промышленности.
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