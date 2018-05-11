В Нижегородской области подешевели гречневая крупа, куриное яйцо и масло

В Нижегородской области за неделю с 28 апреля по 7 мая подешевели гречневая крупа, куриное яйцо и сливочное масло, сообщает Нижегородстат.

Масло подешевело почти на 3 рубля (с 494,9 до 491,8 рублей за кг), десяток яиц стоит на 40 копеек дешевле, а гречневая крупа — на 1,6 руб.

Также, по данным Нижегородстата, снизились средние цены на рис, рыбу и картофель.