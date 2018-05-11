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Шураско: традиции гриля по-пастушьи
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Шураско: традиции гриля по-пастушьи 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Передвигаясь вместе со стадом животных по бескрайним просторам Пампы, представители аргентинского этноса могли провести под открытым небом ни один день. Из еды выбирать особо не приходилось. Самым простым и удобным способом обеспечить себя ужином было приготовление мяса на огне. Гаучо придумали обжаривать его на шампурах, расположенных над ямой с углями. Со временем это незамысловатое блюдо, названное шураско, превратилось в визитную карточку бразильской кухни и стран Латинской Америки.
Мы внимательно присмотрелись к этому национальному мясному блюду и выделили несколько ключевых моментов, которые помогут вам в совершенстве овладеть искусством приготовления шураско или, как его еще можно назвать, шашлыком с бразильским акцентом.
Ничего, кроме соли
Шураско из говядины не терпит маринадов и предварительной обработки. Основной приправой к блюду является морская соль. Перед приготовлением ей щедро натирают мясо, оставляют его на 30 минут, а затем отправляют на гриль.
Специи
Кристаллы соли иногда повара дополняют соляным раствором. В процессе приготовления им сбрызгивают мясо, используя для этого кисть из сельдерея или лавровых листьев. Помимо соли для приготовления шураско также могут применяться различные специи. Набор специй определяет сам повар и держит его в строжайшем секрете.
Выбор отруба
Из какого бы вида мяса не готовилось шураско, оно должно быть высшего качества. К говядине предъявляются особые требования, и при ее выборе, помимо всего прочего, повар обращает внимание на отруб. К числу самых популярных из них относятся:
Мясо из поясничной части спины — alcatra Пашина — fraldinha Верхняя часть задней ноги — picanha Узкая треугольная мышца из нижней части туши — maminha de alcatra Нижняя или верхняя часть ребер — costela (вырезается из ponta de agulha или аba de file) Отруб, характерный для бычков Zebu, расположенный в горбу коровы — cupim
Процесс жарки
Традиционно мясо нарезают большими кусками. Их нанизывают на шампуры и жарят на древесных углях. Местоположение шампуров выбирают в зависимости от вида мяса. Так, говядину располагают подальше от огня. Готовится она долго, а весь процесс приготовления может занять несколько часов.
Шураско по-бразильски
В Бразилии за шураско нужно отправляться в гриль-бары шураскерии. Эти рестораны работают по системе родизио — мясной вариации шведского стола. Посетителям на выбор предлагают порядка 20 видов мяса. Блюда подаются одно за другим, а есть можно сколько влезет. Вместо кнопки вызова официантов на столах стоят специальные устройства, переключая цвет на которых вы сообщаете официанту готовы ли вы попробовать еще одно блюдо или вы берете паузу в гастрономическом марафоне.
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