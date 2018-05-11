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Третьеклассники из Удмуртии победили на всероссийском конкурсе юных кулинаров
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Третьеклассники из Удмуртии победили на всероссийском конкурсе юных кулинаров 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Школьники из Удмуртии победили на первом всероссийском конкурсе юных кулинаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.
В программе «Разговор о правильном питании» 2017–2018 принимало участие 1 270 классов. В отборочном туре команды представили 1 154 работы: рецепт «фирменного» блюда, фотографии его приготовления и презентацию.
Согласно правилам второго этапа участникам нужно было придумать собственное блюдо. Обязательным условием было использование трех ингредиентов, выбранных случайным образом с помощью технологии, размещенной в личном кабинете участников.
В финал конкурса вышли 22 класса из разных регионов страны. Они приготовили видеоролик «Мастер-класс!» приготовления блюда по рецепту, составленному для второго этапа.
Победили стали третьеклассники средней школы №9 Глазова.
Классы-победители будут участвовать в очном кулинарном мастер-классе для школьников с участием шеф-поваров Ассоциации кулинаров России.
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