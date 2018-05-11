Низкоуглеводная диета Аткинса

Роберт Аткинс , доктор-кардиолог по специализации, в течении долгого времени безуспешно боролся с лишним весом. Разочаровавшись в известных на тот момент системах питания, Аткинс решил разработать свою собственную. Система питания для похудения строится на принципе снижения количества углеводов в рационе, автор методики преследовал цель избавления от лишних килограммов без ущерба для здоровья.

Теоретическая часть методики строится на основе зависимости лишнего веса от резистентности организма к инсулину. Когда человек употребляет много высокоуглеводной пищи, уровень сахара и инсулина в его крови постоянно поднимается, инсулин не успевает справиться с переработкой глюкозы в энергию, излишки перенаправляются на создание жировых клеток. У этой теории имеются противники, они утверждают, что зависимость ожирения от работы инсулина не имеет стопроцентных доказательств. Тем не менее диета Аткинса действительно помогает худеть без ущерба для здоровья, в отличие от моно-диет, она естественна и полезна для организма.

Соблюдение диеты Аткинса предполагает четыре этапа. Цель первого из них — перестройка обменных процессов на сжигание жиров, его продолжительность составляет две недели. Количество углеводов, употребляемых за день, не должно превышать 20 граммов, этот этап питания очень строг и требователен. За эти четыре недели люди теряют много лишнего веса, но большая часть потерянных килограммов приходится не на жир, а на воду, которую ранее углеводы задерживали в организме. Если количество лишнего веса достигает двадцати килограммов, то в среднем женщины теряют от 2 до 4 кг, мужчины — от 3 до 5 кг.

Преимущество диеты Аткинса заключается в том, что она позволяет худеть без чувства голода, даже на первом самом строгом этапе на объемы пищи не накладывается ограничений, но все углеводные продукты находятся под запретом. Выбор разрешенных продуктов очень обширен — любое мясо, рыба, морепродукты, яйца, в блюда разрешается добавлять растительные масла и специи. В небольших количествах разрешается употребление кисломолочных продуктов, овощей и бобовых, орехов и семечек.

Вторая фаза является естественным процессом снижения веса, ее продолжительность зависит от особенностей организма, а продолжительность достигает от двух недель до неопределенного периода времени. На этом этапе в рацион постепенно добавляются небольшие количества углеводной пищи, если при добавлении небольшого количества углеводов вес продолжает снижаться, значит, можно добавить еще немного.

На второй ступени диеты Аткинса нужно быть очень аккуратным, так как даже небольшое добавление углеводов может спровоцировать прибавку в весе.

Постепенно методом подбора человек узнает свою норму употребления углеводов без риска набрать лишние килограммы. К низкоуглеводному питанию первой стадии добавляется небольшое количество фруктов и ягод, зерновых культур и орехов. Индивидуально подобранная норма углеводов не употребляется за один раз, она равномерно распределяется на приемы пищи в течение дня. Вторая стадия продолжается, пока не будут скинуты все лишние килограммы.

Третья ступень является переходной на стадию сохранения веса, ее продолжительность составляет от одного до трех месяцев. Каждую неделю к дневному рациону прибавляется по 10 граммов углеводов, при этом вес должен оставаться неизменным. Если при добавлении какого-то продукта вес начал увеличиваться, то от этого продукта следует отказаться. На третьей фазе человек понимает, каким должно быть его питание для поддержания нормального веса тела, какие продукты способствуют его увеличению.

Продолжительность четвертой фазы не ограничена, это индивидуально подобранное питание, которого человек будет придерживаться всю жизнь. Диета Аткинса помогает определить индивидуальную норму употребления углеводов, позволяющую поддерживать нормальный вес с допустимыми колебаниями в пределах одного-трех килограммов. Такая система питания позволяет не только похудеть, но и оздоровить организм, особенно если сочетать ее с физическими нагрузками и употреблением комплексов витаминов и минералов.

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