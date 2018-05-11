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Колбаски в беконом, запеченные на углях
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Колбаски в беконом, запеченные на углях 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Не могу упустить шанс и не превратить поездку на дачу в маленький пикник. Мне кажется, блюда, приготовленные на углях, обладают особым вкусом, который так выгодно подчёркивает кетчуп Лечо от «Махеевъ»!
Для приготовления нам потребуются:
колбаски любые (свиные, говяжьи — кому какие нравятся)
полоски бекона
кетчуп «Махеевъ»
Приготовление:
Берём колбаски, оборачиваем их полосками бекона. Чуть присолили-поперчили, если есть желание. Разводим в мангале огонь, обязательно соблюдая технику безопасности. Для приготовления удобнее воспользоваться решеткой для барбекю. Готовятся колбаски в беконе очень быстро, а съедаются еще быстрее! Пока я выкладывала красоту и делала фото, колбасок не осталось…
Ну да ничего… Зато есть отличный кетчуп Лечо от «Махеевъ» и повод снова устроить пикник! Кто со мной?
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