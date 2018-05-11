Колбаски в беконом, запеченные на углях

Не могу упустить шанс и не превратить поездку на дачу в маленький пикник. Мне кажется, блюда, приготовленные на углях, обладают особым вкусом, который так выгодно подчёркивает кетчуп Лечо от «Махеевъ»!

Для приготовления нам потребуются:

колбаски любые (свиные, говяжьи — кому какие нравятся)

полоски бекона

кетчуп «Махеевъ»

Приготовление:

Берём колбаски, оборачиваем их полосками бекона. Чуть присолили-поперчили, если есть желание. Разводим в мангале огонь, обязательно соблюдая технику безопасности. Для приготовления удобнее воспользоваться решеткой для барбекю. Готовятся колбаски в беконе очень быстро, а съедаются еще быстрее! Пока я выкладывала красоту и делала фото, колбасок не осталось…

Ну да ничего… Зато есть отличный кетчуп Лечо от «Махеевъ» и повод снова устроить пикник! Кто со мной?