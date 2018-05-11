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Баница со шпинатом из теста фило
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Баница со шпинатом из теста фило 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вам потребуется:
— шпинат — 0,5 кг;
— тертая брынза — 100 гр;
— масло сливочное или топленое — 2—3 ст. ложки;
— яйцо — 3 шт;
— лук — 1 шт;
— петрушка — 5—6 веточек;
— соль — по вкусу (учтите, что брынза достаточно соленая);
— растительное масло для жарки;
— 1 упаковка теста фило;
— сметана — 3 ст ложки.
Лук мелко порезать и обжарить в растительном масле на сковороде, добавить листья шпината, 50 мл воды и потушить на сковороде до мягкости — примерно 7—10 минут. Слить лишнюю жидкость, откинув листья на дуршлаг. Брынзу натереть на терке, добавить мелко порезанную петрушку, масло и яйца. Все смешать.
Форму выстелить пергаментом, тесто распределить на 4—6 слоев. Выкладывайте начинку на слои теста, на верхний слой выложите небольшое количество начинки, присыпьте тертой брынзой и смажьте сметаной с зеленью. Выпекайте при 180 градусах 45 минут. Посыпьте свежей зеленью.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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