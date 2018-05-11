10 лучших средств против целлюлита не дороже 3 000 руб.

В борьбе с целлюлитом перед пляжным сезоном все средства хороши: детокс-масло, концентрат для похудения, уход с глиной и водорослями, березовый пилинг — редакция BeautyHack собрала лучший список «орудий» для этой битвы.

Антицеллюлитный уход Sculpt Ultra Performance, Payot

Cредство от французского бренда Payot — хороший вариант для тех, кто любит проблемы предупреждать, а не справляться с ними. Кожа у меня ровная, за исключением нескольих растяжек (привет, хореографическая школа!) — «апельсиновой корки» нет. Но при этом после двух недель использования Celluli Ultra Performance разница заметна: она более упругая и гладкая. В основе — экстракт азиатской центеллы с ярко выраженным лифтинговым эффектом. После нанесения средство быстро впитывается, не жжет и не вызывает дискомфорта. Запаха практически нет. По консистенции Sculpt Ultra Performance больше похож на гель — легкий, полупрозрачный. С возложенными на него функциями справляется на отлично.

Цена: 3 005 руб.

Антицеллюлитное детокс-масло для тела Cellutox Active Body Oil, Elemis

В красивой синей бутылочке (кажется, из нее вот-вот выскочит Джинн) скрывается мощное оружие по борьбе с видимыми признаками целлюлита. В составе эфирные масла лимона и можжевельника, а также экстракты крушины и фенхеля, — вместе они не только делают кожу более упругой, но и выводят токсины. После двух недель использования кожа заметно подтянулась — я наносила масло на проблемные зоны после душа. Кстати, средство отлично служит и в качестве массажного масла. Оно оказывает лимфодренажное действие, придает коже гладкость и шелковистость и очень аппетитно пахнет лимонным мармеладом.

Цена: 3 085 руб.

Концентрат для похудения Contouring Concentrate, Caudalie

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Лучшее, что вы можете получить от использования этого масла — уменьшение объема бедер на 3,8 см через 28 дней. Именно таким был результат у кого-то из 18 добровольцев, которые участвовали в тестировании концентрата Caudalie. Я использую масло три недели, не могу сказать, что талия или бедра стали тоньше, но кожа определенно пришла в тонус, появилась упругость и гладкость. Все три недели я придерживалась такой схемы: перед душем делала сухой массаж двухсторонней щеткой (самой обычной из супермаркета), а затем уже на влажную кожу наносила масло массажными движениями, вбивая его до полного впитывания. На флаконе есть мерная линейка с 30 отметками. Одна порция — одна отметка. Если первый раз пользуетесь подобным средством, смотрите в инструкции способы его нанесения — круговыми движениями на бедра, живот, грудь и руки.

В составе средства эфирные масла косточек винограда, мяты, сосны, лимона, листьев розмарина. Но я при использовании ощущаю острый запах подсолнечного масла — это единственный нюанс, который может вас смутить. Не бойтесь использовать средство незадолго до выхода из дома — оно быстро впитывается и аромат точно не останется с вами на весь день.

Цена: 2000 руб.

Антицеллюлитная грязь для тела Anticellulite Aglae Mud, Collistar

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Итальянская марка Collistar подходит к вопросу серьезно: в «антицеллюлитной стратегии», как бренд называет свою линию, все виды средств, включая биодобавки. Грязевая маска в гигантской банке — звезда серии. У средства ядерный состав (на первых местах — глина и водоросли, плюс мята, плюс растительные масла) и темно-зеленый цвет; маску предлагается наносить на 20-30 минут на проблемные зоны раз или два в неделю. Вопрос, где же стоять эти 20-30 минут, решается элегантно — к маске прилагаются термоштаны в трогательной вакуумной упаковке: они усилят действие водорослей и решат вопросы передвижений.

Цена: 2 598 руб.

Антицеллюлитное суфле для тела Moroccan Orange Souffle, Organic Shop

Выбор специального корреспондента BeautyHack Вероники Шур Признаюсь честно, выбирая это средство для тестирования, я просто не устояла перед его ароматом. Есть что-то новогоднее в нотах свежего апельсина и сладкой корицы. И когда за окном серое небо, холод и дождь, аромат Moroccan Orange Souffle здорово бодрит и поднимает настроение, хотя и держится на коже недолго. Кстати, аромат натуральный. Производитель уверяет, что никаких искусственных ароматизаторов, а также красителей и консервантов в средстве нет. Отдельно хочется отметить его текстуру — плотную, но не тяжелую, насыщенную, но не жирную. Это действительно взбитое суфле, а не крем или лосьон.

В составе заявлены органические масла красного апельсина, марокканской арганы, экстракт корицы и масло мускатного ореха. Несмотря на такое количество масел, жирных следов не оставляет и впитывается быстро. За прекрасное увлажнение кожи хочется сразу же поставить 5 баллов! В общем, это почти идеальное увлажняющее средство для холодного времени года, когда кожа становится сухой и нуждается в насыщенном и питательном уходе. Радует и объем банки — 450 мл, суфле можно не экономить и хватит его явно надолго.

Пожалуй, единственное слабое «звено» Moroccan Orange Souffle — это его антицеллюлитная направленность. В борьбе апельсинового суфле с «апельсиновой коркой», вторая, похоже, уверенно побеждает. За счет постоянного увлажнения и самомассажа тургор и тонус кожи могут немного улучшиться, но вот ее рельеф никак не выравнивается. Для того, чтобы действительно уменьшить целлюлит, необходимо разбивать подкожно-жировую клетчатку, и с решением этой сложной задачи Moroccan Orange Souffle не может справиться.

Цена: 262 руб.

Антицеллюлитная сыворотка для тела «Цунами алгае», Fresh SPA by Natura Siberica

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анастасии Лягушкиной

После принятия душа наношу эту сыворотку на проблемные зоны. Она равномерно распределяется по коже, но оставляет легкую пленку, поэтому лучше использовать средство вечером. Утром кожа будет мягкой и бархатистой. Основа средства — водоросли. Красная нори насыщает кожу витаминами и минералами, тихоокеанская алария стимулирует кровообращение, ламинария убирает застой жидкости в тканях. Единственный минус — маленький флакон объемом 200 мл. Я бы рекомендовала это средство для профилактики целлюлита, а не для борьбы с ним.

Цена: 450 руб.

Березовый пилинг для душа, Weleda

Выбор редактора BeautyHack Ольги Кулыгиной

Скраб имеет густую консистенцию и приятный лимонный аромат. Частицы достаточно крупные, но кожу не царапают. Несмотря на внешний вид, средство сильно пахнет именно вербеной!

Пилинг легко смывается, а кожа после него гладкая очень и увлажнённая, как будто вы уже использовали масло.

Цена: 670 руб.

Молочко для тела Ультра упругость, Garnier

Весной всегда задумываюсь об упругости моей кожи — регулярных занятий спорта и правильного питания не всегда бывает достаточно. На помощь пришло средство от Garnier — у него приятный легкий аромат (то, что надо для весны!) и кремовая консистенция.

Экстракт морских водорослей в составе отлично увлажняет и подтягивает кожу — использую средства после вечернего душа с массажной щеткой. Сначала делаю легкий массаж пальцами, а потом прохожусь специальной щеткой до полного впитывания средства.

После такого интенсивного ухода утром кожа становится значительно более мягкая. Повторяла процедуру несколько недель и заметила, что кожа стала намного более подтянутая и упругая. Уверена, что это заслуга не только самомассажа, но и молочка Gariner.

Цена: около 300 руб.

Крем для тела антицеллюлит 24 часа, KORA

Крем предназначен для коррекции нежелательных жировых отложений и устранения целлюлита. Нанесите его на важные области, и он будет работать над коррекцией 24 часа в сутки.

Я еще не столкнулась с проблемой целлюлита, но уделяю очень большое внимание профилактике. Первое, что привлекло в средстве, — его состав. Комплекс биофлавоноидов аниса и китайского самшита, кофеин, масло абессинский горчицы, конского каштана, масла апельсина, лимона в комплексе оказывают волшебное действие на кожу.

Наношу крем утром и вечером. Средство впитывается за три минуты до полного высыхания — можно сразу одеваться и выходить из дома. В процессе нанесения делаю легкий массаж для стимулирования кровообращения, и все питательные компоненты усваиваются лучше.

Производитель говорит, что первые результаты можно увидеть через 6-8 недель, но моя кожа стала более упругой уже через 2 дня. Отечность ног тоже спала — обязательно пройду «курс» до конца!

Цена: 737 руб.

Масло для тела Bio Kedr, Planeta Organica

Выбор специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой

Я не большой фанат обычных масел — очень тяжело найти то, от которого на коже не останется липкой пленки, а ждать я не люблю (хотя в этой подборке я нашла те масла, с которыми теперь не расстаюсь). «Баттер» с кремовой текстурой — лучшая альтернатива для тех, кто, как и я, хочет, чтобы средство сработало в секунды, заметно увлажнило кожу, но при этом за 5 минут исчезло без следа. Средство подошло мне по всем критериям, плюс оставило приятный шлейф грушевого аромата на коже. Основан на масле белого сибирского кедра — для интенсивного питания. За месяц использования кожа действительно стала более упругой — наносила в основном на ноги, зону голифэ, живот и ягодицы.

Цена: 915 руб.