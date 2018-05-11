Кофе Латте без кофеварки

В классический латте добавляют молоко, именно благодаря нему кофе имеет более насыщенный вкус. И мы расскажем вам, как его приготовить дома, без использования кофеварки.

Ингредиенты

Кофе натуральный молотый 4 ст. л.

молоко 300 мл вода 150 мл сахар-песок по вкусу

корица молотая по вкусу

Способ приготовления

Сначала высыпаем кофе в турку и заливаем холодной водой. Варим на сильном огне, пока не поднимется пенка. На маленьком огне подогреваем молоко, примерно до 65 градусов. Половину молока взбиваем в блендере, кофе процеживаем. По бокалам разливаем кофе, затем молоко. Сверху выкладываем молочную пенку и посыпаем корицей.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская