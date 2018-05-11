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Кофе Латте без кофеварки
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Кофе Латте без кофеварки 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
В классический латте добавляют молоко, именно благодаря нему кофе имеет более насыщенный вкус. И мы расскажем вам, как его приготовить дома, без использования кофеварки.
Ингредиенты
Кофе натуральный молотый 4 ст. л.
молоко 300 мл  вода 150 мл  сахар-песок по вкусу
корица молотая по вкусу
Способ приготовления
Сначала высыпаем кофе в турку и заливаем холодной водой. Варим на сильном огне, пока не поднимется пенка. На маленьком огне подогреваем молоко, примерно до 65 градусов. Половину молока взбиваем в блендере, кофе процеживаем. По бокалам разливаем кофе, затем молоко. Сверху выкладываем молочную пенку и посыпаем корицей.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
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