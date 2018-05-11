Что случилось с моей рассадой перцев?

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что случилось с моей рассадой перцев? Она желтеет, листочки понемногу отмирают. Так обидно. Можно ли их реанимировать? Заранее спасибо за советы.