Грушевый лимонад

Очень вкусный и диетический напиток, попробуйте!

Ингредиенты

Вода 3 стак.

сахар 1/2 стак.

груши 2 шт.

сок лимона по вкусу

горячая вода 1 стак.

Способ приготовления

Сначала чистим и нарезаем груши, измельчаем их в блендере вместе с лимонным соком до однородности. Процеживаем полученную смесь через сито, перекладываем пюре в отдельную посуду. Полученное пюре смешиваем с горячей водой, даем остыть, затем снова процеживаем. Пюре выбрасываем. Воду смешиваем с грушевым соком, подаем охлажденным, вместе со льдом и мятой.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская