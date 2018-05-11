Грушевый лимонад 

Очень вкусный и диетический напиток, попробуйте!
Ингредиенты
Вода 3 стак.
сахар 1/2 стак.
груши 2 шт.
сок лимона по вкусу
горячая вода 1 стак.
Способ приготовления
Сначала чистим и нарезаем груши, измельчаем их в блендере вместе с лимонным соком до однородности. Процеживаем полученную смесь через сито, перекладываем пюре в отдельную посуду. Полученное пюре смешиваем с горячей водой, даем остыть, затем снова процеживаем. Пюре выбрасываем. Воду смешиваем с грушевым соком, подаем охлажденным, вместе со льдом и мятой.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская