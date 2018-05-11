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Эволюция на рынке масел и смазочных материалов
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Эволюция на рынке масел и смазочных материалов 

РЖД-Партнер 3 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Как отрасль будет отвечать на новые вызовы и усиливающуюся конкуренцию? Как глобальные тенденции влияют на российский рынок? Производители масел и смазочные материалов России и стран СНГ встретятся 22-24 мая в Москве чтобы обсудить актуальные вопросы развития отрасли на своей традиционной площадке — конференции «Базовые масла и смазочные материалы СНГ».
Генеральным партнёром мероприятия в 2018 году стал один из крупнейших производителей масел — «Роснефть — Смазочные материалы», а среди участников и лидеры отрасли, такие как Газпром Нефть и LLK, так и независимые производители, и новые проекты из Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.
Конференция начнётся со специального дня по переработке отработанных масел, которая привлекает все больше внимания и в связи с более направленной экологической политикой государства, так и экономическим потенциалом самой переработки.
Отдельное внимание будет уделено вопросам развития основного сектора отрасли, рынку моторных масел. На специальной сессии будет представлен обзор рынка от агентства Автостат и о новых спецификациях расскажет европейский лидер на рынке присадок для моторных масл — компания Eni Additives.
За последние годы производство отечественных индустриальных, моторных и специальных масел и смазок достигло впечатляющих результатов, эффективно использовав конкурентные возможности импортозамещения, но сейчас рыночная среда изменяется и ставит перед отраслью новые задачи. И для производителей и их партнёров важно понимать и правильно оценивать основные тенденции изменений, и иметь возможность прямого и неформального обмена мнениями и новостями.
Конференция «Базовые масла и смазочные материалы СНГ» — это любимое «место встречи» профессионалов отрасли и эффективная платформа развития бизнеса.
Подробнее о мероприятии — https://www.globuc.com/ru/cisbaseoilsandlubes/
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