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Энергетический банановый коктейль
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Энергетический банановый коктейль 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Особенно этот коктейль хорош в холодные времена года, когда просто необходимо согреться и получить заряд бодрости! Попробуйте!
Ингредиенты
Молоко 1 л  бананы 2 шт.
корица в палочках 1 шт.
мускатный орех по вкусу
какао 1 ч. л.
Способ приготовления
Для начала поставьте молоко нагреваться в кастрюле. Опустите в молоко палочку корицы и натрите в него мускатный орех. Банан измельчите в блендере (можно просто тщательно размять в миске при помощи вилки). Когда молоко хорошо прогреется, введите в него банановое пюре, постоянно помешивая. Буквально за секунду до кипения снимите напиток с огня, достаньте палочку корицы. Разлейте коктейль по стаканам, а сверху посыпьте какао или шоколадной крошкой.
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
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