Энергетический банановый коктейль

Особенно этот коктейль хорош в холодные времена года, когда просто необходимо согреться и получить заряд бодрости! Попробуйте!

Ингредиенты

Молоко 1 л бананы 2 шт.

корица в палочках 1 шт.

мускатный орех по вкусу

какао 1 ч. л.

Способ приготовления

Для начала поставьте молоко нагреваться в кастрюле. Опустите в молоко палочку корицы и натрите в него мускатный орех. Банан измельчите в блендере (можно просто тщательно размять в миске при помощи вилки). Когда молоко хорошо прогреется, введите в него банановое пюре, постоянно помешивая. Буквально за секунду до кипения снимите напиток с огня, достаньте палочку корицы. Разлейте коктейль по стаканам, а сверху посыпьте какао или шоколадной крошкой.

Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная