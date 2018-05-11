Яблоки и огурцы защищают от морщин лучше дорогих кремов и лосьонов

Забудьте про дорогостоящие противовозрастные крема для кожи. Одно яблоко в день уже обеспечивает определенную защиту от морщин для женщин. Огромное количество представительниц прекрасного пола каждый день покупают разного рода крема и лосьоны, обладающие противовозрастным эффектом. Однако секрет сохранения молодости может в реальности находиться прямо в нашей вазе для фруктов, и его стоимость намного ниже брендовой косметики. Ученые выяснили, что если женщины придерживаются богатой свежими фруктами и овощами диеты, то у них отмечается значительно меньше возрастных морщин после 50 лет, по сравнению с теми, кто не слишком налегает на эти продукты питания. А вот для мужчин новости не слишком приятные — включение в их рацион любого количества фруктов и овощей никак не отражается на возрастных морщинах. Конечно, это не повод отказываться от данных продуктов, которые имеют массу других преимуществ для здоровья, начиная от нормальной работы системы пищеварения и стройной фигуры, и заканчивая защитой от болезней сердца и опухолей. При этом исследователи из Erasmus Medical Centre в голландском Роттердаме также обнаружили, что употребляющие большее количество хлеба, красного мяса и сладостей женщины имеют более выраженные и глубокие морщины. Эти же морщины угрожают и тем дамам, которые налегают на алкоголь. Результаты данного исследования показывают, что фрукты могут быть значительно более доступной по стоимости альтернативой разного рода кремам и лосьонам для женщин, которые хотят подольше оставаться молодыми. Фрукты обеспечивают женский организм большим количеством витаминов и флавоноидов, которые защищают кожу от старения и обеспечивают рост коллагена — волокна, способствующего эластичности кожи. МедикФорум напоминает, что женщины более уязвимы перед возрастными морщинами, поскольку плотность коллагена у них ниже, а у мужчин выше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)