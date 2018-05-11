Глинтвейн чайный 

Глинтвейн согреет вас, когда на улице прохладно.
Ингредиенты
Вино красное столовое 400 мл чай крепкий 500 мл вода 1/2 стак.
сахар 50 г гвоздика (бутончики) 2 шт.
корица по вкусу
лимонная цедра по вкусу
Способ приготовления
В кастрюлю выливаем 400 мл красного столового вина и 500 мл крепкого чая. Подогреваем.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Одновременно выливаем в другую кастрюлю полстакана воды, добавляем полстакана сахара, два бутона гвоздики, от коричной палочки отламываем кусочек и также добавляем в кастрюлю. Кладем сюда же кусочек лимонной цедры. Кипятим. Процеживаем содержимое (горячим) и смешиваем с вином и чаем.
Перемешиваем, разливаем по чашкам. Подаем горячим!