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Глинтвейн чайный
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Глинтвейн чайный 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Глинтвейн согреет вас, когда на улице прохладно.
Ингредиенты
Вино красное столовое 400 мл  чай крепкий 500 мл  вода 1/2 стак.
сахар 50 г  гвоздика (бутончики) 2 шт.
корица по вкусу
лимонная цедра по вкусу
Способ приготовления
В кастрюлю выливаем 400 мл красного столового вина и 500 мл крепкого чая. Подогреваем.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Одновременно выливаем в другую кастрюлю полстакана воды, добавляем полстакана сахара, два бутона гвоздики, от коричной палочки отламываем кусочек и также добавляем в кастрюлю. Кладем сюда же кусочек лимонной цедры. Кипятим. Процеживаем содержимое (горячим) и смешиваем с вином и чаем.
Перемешиваем, разливаем по чашкам. Подаем горячим!
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