Глинтвейн чайный

Глинтвейн согреет вас, когда на улице прохладно.

Ингредиенты

Вино красное столовое 400 мл чай крепкий 500 мл вода 1/2 стак.

сахар 50 г гвоздика (бутончики) 2 шт.

корица по вкусу

лимонная цедра по вкусу

Способ приготовления

В кастрюлю выливаем 400 мл красного столового вина и 500 мл крепкого чая. Подогреваем.

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Одновременно выливаем в другую кастрюлю полстакана воды, добавляем полстакана сахара, два бутона гвоздики, от коричной палочки отламываем кусочек и также добавляем в кастрюлю. Кладем сюда же кусочек лимонной цедры. Кипятим. Процеживаем содержимое (горячим) и смешиваем с вином и чаем.

Перемешиваем, разливаем по чашкам. Подаем горячим!