Как готовить без жира?

Правильное питание — это предельное внимание ко всем компонентам своего рациона. Постепенно оно становится обыденным, но в самом начале пути нужно приложить усилия, чтобы избавиться от вредных привычек. Одна из вредных привычек — это злоупотребление сахаром и жирами.

Обилие жиров в рационе сказывается на здоровье и на внешнем виде, если ухудшение здоровья происходит постепенно и незаметно, то лишние килограммы скрыть невозможно.

Каждый человек, который желает избавиться от лишних килограммов, рано или поздно задумается о том, как готовить пищу без жира? Эти рекомендации помогут минимизировать количество жира в еде.

При покупке мяса делайте выбор в пользу того, в котором меньше жира, лучше всего, чтобы жира вообще не было. Если пришлось купить мясо с прослойкой жира, то ее необходимо вырезать и выбросить. При покупке птицы отдавайте предпочтение не целым тушкам, а грудкам, перед приготовлением всегда снимайте с них кожу;

Мясо лучше не жарить, а варить, причем делать это следует на втором бульоне. Имеющиеся в мясе жиры уйдут в первый бульон, его необходимо вылить спустя несколько минут после закипания, затем залить мясо водой повторно. При таком приготовлении мясо и бульон выходят нежирными, причем по насыщенности вкуса второй бульон не отличается от первого;

Жидкие блюда, как супы или рагу, не нужно есть сразу после приготовления. После того, как суп немного остынет, лишний жир соберется на его поверхности, и его будет легко убрать. Блюдо останется таким же вкусным, но будет менее жирным;

Если вы привыкли к жареным блюдам, то вареные будут казаться безвкусными, так происходит со всеми, кто пытается переучить себя на правильное питание. Ситуацию исправят приправы и большое количество зелени, эти добавки не только сделают вкус блюд более ярким, но и помогут ускорить обмен веществ, наполнят рацион витаминами;

В любом супе или рагу поджарку из овощей можно заменить на свежие овощи, от этого блюдо станет только лучше. Если же вы не можете полностью отказаться от жарки, то сделайте подарок своему здоровью и фигуре в виде сковородки, на которой можно жарить без масла;

Выбирайте молочные продукты с низким содержанием жира, но при условии сохранения такой же пищевой ценности. Если обезжиренный творог будет непривычным на вкус, то можно добавить в него немного свежих фруктов;

Замените майонезы и все покупные белые соусы на соусы домашнего приготовления. Лучший соус с минимальным содержанием жиров — это натуральный йогурт с добавлением чеснока, зелени и специй;

По возможности используйте не свиной фарш, а говяжий или куриный. Можно добавлять к традиционному фаршу из свинины и говядины вареные бобы или фасоль, это не сделает вкус фарша хуже, но при этом значительно снизит жирность продукта, обогатит его белком.

Соблюдайте эти рекомендации, а также помните о том, что суточная калорийность рациона не должна превышать 2000 калорий. Сделайте так, чтобы основой вашего питания были белковые нежирные продукты и свежие овощи, и тогда вы станете обладателем такой фигуры, о какой мечтаете.

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