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Эти продукты нужно срочно выбросить
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Эти продукты нужно срочно выбросить 

Рамблер 2 часа назад
Без еды жить нельзя, но некоторые продукты лучше не есть. Их употребление испортит вашу внешность, нанесёт вред здоровью и приблизит старость. От чего же стоит отказаться, если вы хотите сохранить отличное самочувствие?
1. Жевательные резинки и многие сладости — это набор из пищевых добавок, эмульгаторов, загустителей, красителей, сахарозаменителей.
2. Мясные полуфабрикаты и копчёности. В их составе стабилизаторы, антиоксиданты, ароматизаторы. А ещё в них добавляют трансгенную сою, действие которой на организм до конца не изучено.
3. Норвежский лосось. По мнению многих учёных, этот «деликатес» вреднее всех других продуктов. Рыбу выращивают на фермах, где водоёмы напичканы химикатами для уничтожения паразитов.
4. Йогурты. Здесь снова можно встретить загустители и ароматизаторы, стабилизаторы и красители.
5. Чипсы и картошка-фри. Многократное использование масла для обжарки картофеля вызывает образование канцерогенов, а добавление ароматизаторов и соли не способствует оздоровлению.
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