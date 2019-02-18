Привычные продукты, которые вредят здоровью

Привычные продукты, которые содержат вредные вещества

Без еды жить нельзя, но некоторые продукты лучше не есть. Их употребление испортит вашу внешность, нанесет вред здоровью и приблизит старость. От чего же стоит отказаться, если вы хотите сохранить отличное самочувствие?

1. Жевательные резинки и многие сладости — это набор из пищевых добавок, эмульгаторов, загустителей, красителей, сахарозаменителей.

2. Мясные полуфабрикаты и копчености. В их составе стабилизаторы, антиоксиданты, ароматизаторы. А еще в них добавляют трансгенную сою, действие которой на организм до конца не изучено.

3. Норвежский лосось. По мнению многих ученых, этот «деликатес» вреднее всех других продуктов. Рыбу выращивают на фермах, где водоемы напичканы химикатами для уничтожения паразитов.

4. Йогурты. Здесь снова можно встретить загустители и ароматизаторы, стабилизаторы и красители.

5. Чипсы и картошка-фри. Многократное использование масла для обжарки картофеля вызывает образование канцерогенов, а добавление ароматизаторов и соли не способствует оздоровлению.