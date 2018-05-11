Как выбрать свежее и маринованное мясо для шашлыка?

Май открывает сезон пикников и дачных посиделок с шашлыками. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю дают советы тем, кто решил самостоятельно приготовить это популярное блюдо.

Как выбрать свежее или маринованное мясо для шашлыка, как правильно его замариновать, как опредлить степень прожарки. Ответы на эти и другие вопросы ищите в материале АиФ-Алтай

Маринованное мясо для шашлыка

Внешний вид — не главное

Выбирая маринованное мясо для шашлыка, смотрите не только на его внешний вид, но и на этикетку. Проверьте срок годности и соблюдение условий хранения.

Нет фосфатам и глутамату

Читая состав продукта, смотрите, чтобы в нем не было фосфатов и глутомата. Первый задерживает влагу и таким образом увеличивает вес изделия. Второй усиливает вкус и запах, но пользы для здоровья не несет.

Обоняние может подвести

Испорченное мясо могут «реанимировать» с помощью уксуса и специй. Уксус изменит цвет несвежего мяса, а специи замаскируют неприятный запах.

Не платите за воду

Лучше брать мясо для шашлыка в прозрачном ведре с герметичной крышкой. Такая тара позволяет определить количество мяса и не переплачивать за воду, лук и специи. Мяса должно быть не менее 80%.

Свежее мясо

Не покупайте на улице

Свежее мясо для шашлыка нужно покупать на рынке или в магазине. И, ни в коем случае, не на улице. Не стесняйтесь просить ветеринарные документы.

Признаки свежести

Свежее мясо — упругое и ровное. На разрезе цвет ярко-красный, влажный, не липкий, без слизи, крови и жидкости. Выделяющийся сок должен быть прозрачным.

Несвежее мясо липкое, мокрое, а сок мутный. При надавливании на несвежем мясе остается ямка, а жир у такого мяса серо-желтого цвета.

Чем моложе, тем мягче

«Молодое» мясо, из которого получается самый вкусный и нежный шашлык, можно определить по цвету. Чем оно светлее, тем моложе. У взрослых животных мышечные волокна плотнее, а мясо тверже.

Как замариновать?

Мариновать мясо для шашлыка нужно не менее 2 часов. Можно использовать стеклянную, эмалированную или керамическую посуду. Нельзя мариновать в посуде из алюминия, в мясо попадут вещества, возникающие в результате взаимодействия маринада и поверхности посуды.

Транспортировать маринованное мясо нужно в термосумке.

Как жарить?

Шашлык жарят прямо перед употреблением и не хранят более 2 часов.

Важно как следует прожарить шашлык. Он готов, когда при надрезании выделяется прозрачный сок. Если сок розовый, нужно еще подержать над углями.

Непрожаренное мясо может служить источником инфекционных и паразитарных заболеваний (гельминтозов), пищевых отравлений, таких как сальмонеллез, трихинеллез и других.

Кстати

Для разделывания сырого мяса должна быть отдельная доска и нож. Нельзя использовать одни и те же ножи и доски для разделки сырых и готовых продуктов.